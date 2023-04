Zug Five Shades of Art: Fünf Künstlerinnen bespielen die Altstadthalle Während vier Tagen sind in der Zuger Altstadt Werke von fünf Frauen unterschiedlicher Herkunft zu sehen.

Werkbeispiel von Siham Ceballos. Bild: PD

Fünf Künstlerinnen – fünf individuelle Ausdrucksweisen. Und doch eint sie alle das Grundlegende: ihre Liebe zur praktizierten Kunst, insbesondere zur Malerei. Das Frauen-Quintett wird eine repräsentative Auswahl aus dem persönlichen Schaffen in der Zuger Altstadthalle präsentieren – unter den Titel «Five Shades of Art».

Jedes der Gemälde ist anders, eigenständig, und doch vereint sich letztlich alles zu einem stimmigen Ganzen. Darauf haben die fünf Frauen, die allesamt aus unterschiedlichen Ländern stammen, geachtet. Die Ausstellerinnen, das sind Julia Nissimoff, Denise Bodenmann, Siham Ceballos, Tamara Hamdan und Alejandra Patricia.

Die Ausstellung in der Altstadthalle in Zug startet am Donnerstag, 20. April, um 17 Uhr. An den Folgetagen 21., 22. und 23. April öffnet die Türe jeweils um 11 Uhr. (fae)