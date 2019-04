Oberägeri: 43-Jährige fährt gegen einen Baum und stirbt Eine Autofahrerin verursachte einen Selbstunfall. Sie verstarb noch vor Ort.

Eine Autofahrerin kam in Oberägeri von der Strasse ab. (Bild: Zuger Polizei)

(mua/pd) In der Nacht auf Freitag, 12. April, fuhr eine Autolenkerin von Biberbrugg (SZ) auf der Kantonsstrasse R in Richtung Raten. Kurz vor Mitternacht kam sie entlang der Strasse Wyssenbach in Oberägeri mit ihrem Auto linksseitig von der Strasse ab und fuhr das Wiesenbord hinunter, heisst es in einer Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden. Nach rund 90 Metern kollidierte das Auto vor dem Bach «Biber» mit einem Baum.

Die 43-jährige Lenkerin verstarb auf der Unfallstelle. Aufgrund des Spurenbildes und der ersten Ermittlungen könne ein Suizid als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden, heisst es weiter. Das Auto wurde durch die Stützpunktfeuerwehr Zug geborgen. Laut Medienmitteilung entstand für die Umwelt keine Beeinträchtigung. Die Kantonsstrasse R war während der Einsatzdauer gesperrt.

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberägeri, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), des Rettungsdienstes Einsiedeln, ein Abschleppunternehmen sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Schwyz, der Zuger Polizei und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug.