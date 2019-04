So wird das Eidgenössische Schwingfest in Zug aussehen Auf einem virtuellen Rundgang können Interessierte sämtliche Standorte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Zug besuchen. Auch ein Tier hat seinen Auftritt. Raphael Biermayr

Wer am Donnerstag, 4. April, die Sonne über Zug sah, halluzinierte entweder – oder rief den virtuellen Rundgang durch das Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) auf. Jener ist kürzlich auf der Facebookseite der Organisatoren verlinkt worden. Eine Baarer Firma zeichnet dafür verantwortlich. Das Fazit: Die Animationen sind nicht nur ein Hingucker, sie sind auch hilfreich. Ortsunkundigen wird – im Stil von Google Streetview – der Weg vom Bahnhof Zug zum Festgelände gewiesen. Während man unterwegs ist, werden einem Abzweiger zu den Sehenswürdigkeiten, wie etwa dem Gabentempel, sogleich angezeigt. Oder man kann einen Bilck auf die Hauptarena werfen, deren Tribünen 18 Meter hoch sind.

Bild: Screenshot schwingfest.mpseuropa.ch/tour

Nett ist auch die Idee, die Standorte mit Videobotschaften der jeweils zuständigen Mitglieder des Organisationskomitees auszuschmücken. Jene erzählen durchaus Interessantes. So erfährt man unter anderem, wo man die Chance hat, den einzigen Innerschweizer Schwingerkönig Harry Knüsel anzutreffen (er ist am Esaf als Gastronom tätig). Oder, dass die Tribünen der Arena 18 Meter hoch sind. Überhaupt wird der 56 500 Zuschauer fassenden Sportstätte auf dem Rundgang am meisten Platz eingeräumt. Einerseits ist sie von aussen von verschiedenen Seiten zu sehen. Andererseits sind innerhalb des Sechsecks mehrere Perspektiven wählbar.

Was stets in derlei Animationen natürlich fehlt, ist eine echte Stimmung. Das Zusammensein von Tausenden von Menschen lässt sich halt nicht simulieren. Für Lebhaftigkeit sorgt immerhin der Siegermuni Kolin mittels eines Videoauftritts.