Bewaffneter Mann überfällt Lebensmittelgeschäft in Allenwinden In Allenwinden hat ein bewaffneter Mann ein Lebensmittelgeschäft überfallen. Die Zuger Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

(mua/pd) Am Montagnachmittag, 25. März, um 15.30 Uhr, ist in Allenwinden ein Lebensmittelgeschäft an der Dorfstrasse überfallen worden. Ein maskierter Mann betrat das Geschäft, bedrohte eine Angestellte und forderte Geld, schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er eine Faustfeuerwaffe. Der Täter flüchtete wenig später in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung

Unbekannter Mann, sehr schlank, zirka 170 bis 180 Zentimeter gross. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover, eine schwarze Kapuzenjacke und Jeans. Sein Gesicht hatte er mit einer Roger-Staub-Mütze verdeckt.

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Bereich Dorfstrasse/Dorfmatt verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder hat einen Mann gesehen, auf den das Signalement passt. Der Mann könnte sich bereits im Vorfeld der Tat im genannten Bereich aufgehalten haben. Zeugen melden sachdienliche Hinweise bitte umgehend der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (Telefonnummer 041 728 41 41).