Vergangene Nacht brachte Bodenfrost Lufttemperaturen von 2 bis 5 Grad haben in der Schweiz nochmals verbreitet für Bodenfrost gesorgt.

(pd/lur)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in der Schweiz nochmals zu Bodenfrost gekommen, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilt. Die Lufttemperaturen seien auf 2 bis 5 Grad gesunken. «Nahe des Bodens waren die Temperaturen somit erneut unter dem Gefrierpunkt», heisst es in der Mitteilung.

Der tiefste Wert wurde mit –4,7 Grad in Einsiedeln gemessen. Auch in Engelberg sank die Temperatur tief: Auf –1,9 Grad.

Nach mehreren Nächten hintereinander mit Bodenfrost entspanne sich die Lage in den kommenden Tagen «für die Landwirtschaft und alle Hobbygärtner». Bodenfrost im Flachland sei zumindest in den kommenden Tagen nicht mehr zu erwarten.