Velofahrer prallt in Sisikon in eine Mauer und verletzt sich Ein 18-jähriger Velofahrer ist am Donnerstag zwischen Flüelen und Sisikon gestürzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.

(pd/stp) Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr fuhr eine Reisegruppe mit ihren Velos auf der alten Axenstrasse von Flüelen herkommend in Richtung Sisikon. Auf Höhe des Stutzegg-Tunnels kollidierte ein 18-jähriger Velofahrer mit einem Randstein, prallte in eine Mauer und stürzte. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst Uri überführte ihn schliesslich ins Kantonsspital. Beim Unfall entstand kein Sachschaden.