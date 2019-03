Kantonsspital Uri erzielt 1,5 Millionen Franken Gewinn Das Spital trotzt dem Trend im Gesundheitswesen und erarbeitet ein positives Ergebnis in einem turbulenten Umfeld, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung heisst. Vermehrt werden Leistungen durch externe Ärzte erbracht. Bei der Anzahl von akut stationären Fällen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

(pd/pz) Das Gesundheitswesen befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. Nicht nur die neue Spitalfinanzierung löst sechs Jahre nach der Einführung einen immensen Veränderungsdruck aus. Auch die politischen Interventionen in den Bereichen ambulant vor stationär sowie die Tarifkürzungen des Bundesrats, die medizintechnologische Entwicklung, die Digitalisierung, der gesellschaftliche Wandel und der zunehmende Wettbewerb unter den Marktteilnehmern tragen dazu bei, dass im Gesundheitswesen aktuell kein Stein auf dem anderen bleibt. Dass das Kantonsspital Uri (KSU) dennoch eine positive Entwicklung im Jahr 2018 aufzeigen kann, ist laut einer Medienmitteilung auf verschiedene Faktoren zurückzuführen.

So viele stationäre Fälle wie nie zuvor

«Besonders augenfällig ist der deutliche Anstieg der akutstationären Fälle», schreibt das KSU. So wurden gegenüber dem Vorjahr 284 Fälle mehr registriert. Die Gesamtzahl der stationären Fälle stieg somit auf 4319, so viele wie noch nie in der Geschichte des KSU. Dies bedeutet einen Ertragsanstieg im stationären Bereich in der Höhe von 6,3 Prozent. Diese Zunahme an stationären Fällen und der damit verbundene Ertragsanstieg sind zu einem grossen Teil auf die ausserordentliche Grippewelle im letzten Frühjahr zurückzuführen. Gleichzeitig konnte der ambulante Betriebsertrag um 3,6 Prozent gesteigert werden.

«Auf der einen Seite ist dies überraschend, hat doch der Bundesrat auf den 1. Januar 2018 eine einschneidende Tarifkürzung verordnet. Auf der anderen Seite unterstreicht das Wachstum im ambulanten Bereich die Anstrengungen des KSU, operative Eingriffe ambulant durchzuführen, sofern dies medizinisch begründet werden kann», lässt sich Spitaldirektor Fortunat von Planta in der Medienmitteilung zitieren.

Vermehrt Leistungen durch externe Ärzte

Der deutliche Anstieg bei den ambulanten und stationären Behandlungen führte auf der Kostenseite zu einem Mehraufwand. Während der medizinische Bedarf deutlich um 11,9 Prozent auf 13,3 Millionen Franken anstieg, blieb der Personalaufwand praktisch auf dem Vorjahresniveau. Daraus ist abzulesen, dass am KSU vermehrt Leistungen durch externe Ärzte erbracht wurden. Dies ist durch die abermals intensivierte Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital zu erklären. Der operative Gewinn beträgt rund 6,6 Millionen Franken oder 9,5 Prozent des Betriebsertrages. Damit werden laut dem KSU die finanziellen Vorgaben, welche für eine langfristig nachhaltige Unternehmensfinanzierung notwendig sind, fast erreicht. Das Eigenkapital konnte um 1,5 Millionen Franken auf 6,9 Millionen Franken erhöht werden, bei Aktiven in der Höhe von 20,9 Millionen Franken. Das Fremdkapital konnte um 2,59 Millionen Franken abgebaut werden.

Wertschöpfung pro Jahr beträgt mehr als 60 Millionen Franken

Das KSU ist für den Kanton Uri lebenswichtig. Es sichert die spital basierte Grundversorgung und dem Kanton pro Jahr eine Wertschöpfung von mehr als 60 Millionen Franken. Die Patientenstatistik verdeutlicht die Bedeutung für die Urner Bevölkerung eindrücklich: 94 Prozent der Patientinnen und Patienten stammen aus dem Kanton Uri, und 74 Prozent aller Patientinnen und Patienten treten über den Notfall ein. Um die Rolle des medizinischen Kompetenzzentrums für den Kanton Uri auch in Zukunft übernehmen zu können, werden im Rahmen der Unternehmensstrategie 2018 bis 2022 verschiedene wegweisende Projekte wie zum Beispiel die neue Tagesklinik oder die komplett in Überarbeitung bestehende Logistik und Beschaffung, umgesetzt.