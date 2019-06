Gotthardtunnel: An Pfingsten werden lange Staus prognostiziert Am Pfingstwochenende ist vor dem Nord- und Südportal des Gotthardtunnels erneut Geduld gefragt. Es muss mit Wartezeiten von über zwei Stunden gerechnet werden. Die Gotthardpassstrasse kann wohl nicht als Ausweichroute genutzt werden, da sie voraussichtlich noch gesperrt sein wird. Philipp Zurfluh

Wie hier am Osterwochenende wird auch an Pfingsten der Weg in den Süden verstopft sein. (Alexandra Wey/Keystone, 19. April 2019)

Wer am Freitag die Fahrt Richtung Süden auf sich nimmt, sollte sich bereits am Morgen auf den Weg machen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Den ersten Stau vor dem Gotthard-Nordportal erwartet Viasuisse ab 10 Uhr. Zwischen 13 und 20 Uhr wird mit dem grössten Verkehrsaufkommen gerechnet. Die Warteschlangen dürften bis auf 10 Kilometer anwachsen. Danach sollte sich der Stau verringern, es muss aber damit gerechnet werden, dass die Fahrt auch in der Nacht nicht staufrei verläuft.

Am Samstag wird die Geduld der Verkehrsteilnehmer ein weiteres Mal auf die Probe gestellt: Entweder hat sich der Stau vom Freitag hartnäckig bis in den Samstag gehalten – oder er beginnt sich spätestens ab 6 Uhr früh zu formieren. Reisende, die dann vor dem Gotthard-Nordportal stehen, brauchen bis 14 Uhr besonders starke Nerven. Die Prognosen sehen für diesen Zeitabschnitt nämlich 12 bis 15 Kilometer Stau vor, was einer Wartezeit von bis zu zweieinhalb Stunden entspricht. Spätestens um 19 Uhr sollte die Fahrt Richtung Süden dann wieder flüssig verlaufen.

SBB stellen 47’000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung (pz) Wer sich dem Stau und Stress auf der Strasse entziehen will, der weicht auf den Schienenverkehr aus: Über Pfingsten verstärken die SBB ihr Angebot mit 31 Zusatzzügen. Zudem werden diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verstärkt. Somit stehen an Pfingsten insgesamt 47’000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung, für die Reise ins Tessin und Wallis beziehungsweise wieder retour. Die SBB empfehlen, Sitzplätze zu reservieren.



Mehr Informationen gibt es unter: www.sbb.ch/entspannt-reisen. Für Bahnreisende ist zu beachten, dass die Strecke zwischen Zug und Arth-Goldau ab dem 9. Juni wegen Bauarbeiten komplett gesperrt wird. Deshalb ändert sich der Fahrplan auf der Nord-Süd-Achse teilweise stark. Reisende müssen mit angepassten Fahrzeiten und Gleisänderungen rechnen und damit, dass sich die Reisezeit verlängert.

Rückreisestau beginnt schon Pfingstsonntag

Schon am Pfingstsonntag könnten die Ersten die Heimreise antreten. Ab 14 Uhr bis ungefähr 21 Uhr rechnet Viasuisse allerdings nur mit kürzeren Staus. Die grosse Rückreisewelle wird dann nämlich an Pfingstmontag erwartet: Ab 11 Uhr dürfte die Warteschlange vor dem Gotthard-Südportal in Airolo zu wachsen beginnen und zwischen 13 und 21 Uhr ihren Höhepunkt erreichen: 5 bis 7 Kilometer Stau. Gegen Mitternacht sollte der Verkehr wieder flüssig laufen. Für Dienstag ist eine weitere Reisewelle prognostiziert. Mehr als 6 Kilometer Stau werden aber nicht erwartet.

Einen Rekordstau vor dem Gotthardnordportal an Pfingsten gab es 2018 zu verzeichnen. Als Folge der Schliessung des San-Bernardino-Tunnels nach einem Bus-Brand ist der Rekordstau von Pfingsten 1999 mit 28 Kilometern egalisiert worden.

Gotthardpassstrasse wegen Lawinengefahr geschlossen

Am Pfingstwochenende kann die Gotthardpassstrasse möglicherweise noch nicht als Ausweichroute zum Gotthardstrassentunnel benutzt werden. Grund dafür ist die Lawinengefahr, teilte die Urner Baudirektion vor wenigen Tagen mit.