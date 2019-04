Beleidigungen,

die (zu viel) zu denken geben Von «kreativen» Fangesängen und wirklichen Ehrverletzungen. Lucien Rahm

Der Schweizerische Vereinsfussball hat viele schöne Facetten. Nebst dem Geschehen auf dem Spielfeld bietet auch jenes abseits davon zahlreiche «erfreuliche» Erlebnisse. Eines davon durfte ich als Anwohner der Marschroute, welche die Basler Anhänger jeweils vom Bahnhof zur Luzerner Allmend und zurück führt, kürzlich wieder wahrnehmen: «Kreative» Fangesänge.

«Oh, Luzern, oh, Hurensöhne, Hurensöhne. Hurensöhne, Hurensöhne, Ihr seid alles Hurensöhne», sangen die Hunderten dunkel gekleideten FCB-Fanatiker auf Ihrem Weg zurück zu den Sonderzügen – quasi als Heiterkeit erzeugendes Wanderlied. Auch wenn die Melodie des Stückes durchaus harmonisch daherkam – inhaltlich gab mir der Gesang der Fussballfreunde doch etwas zu denken, und das aus mehreren Gründen.

Einerseits drängte sich die Frage auf, ob sich das Betiteln der Luzerner Bevölkerung als Nachkommen einer Prostituierten aus strafrechtlicher Sicht nicht als Beschimpfung klassifiziert. Und falls ja: Müssten die Dutzenden Polizeikräfte, welche die Fussballfreunde auf ihrem Spaziergang begleiten, diesbezüglich nicht einschreiten, statt sie bei ihrem sträflichen Treiben noch vor gegnerischen Fans zu schützen? (Antwort: Nein. Eine Bestrafung erfolgt gemäss Strafgesetzbuch erst auf Antrag eines Betroffenen.)

Andererseits: Ist der Begriff «Hurensohn» heute überhaupt noch geeignet, um jemanden zu beleidigen (was nebst der Heiterkeit womöglich ein Randmotiv der Basler Sängerknaben gewesen sein könnte)? Ist mittlerweile dank der Bemühungen der Vereinigungen, welche die Interessen der Sexarbeiterinnen vertreten, nicht klar, dass auch die Liebesdienstleisterinnen einer anerkannten Tätigkeit wie alle anderen Arbeitnehmer nachgehen, die nicht weniger Respekt verdient?

Die Basler müssten also in ihrem Bemühen, ihre Gastgeber mit Liedzeilen zu erniedrigen, etwas einfallsreicher sein, möchten sie ihr Ziel erreichen. Dem Vernehmen nach würden die Hauptadressaten des Schmähgesangs – die Anhänger der Heimmannschaft – nicht weniger Wert darauf legen, bei öffentlichen Auftritten durch ihr Verhalten aufzufallen. Ihnen vorzuwerfen, sich besonders rücksichtsvoll gegenüber anderen Passanten zu verhalten, oder den Strassenverkehr in keiner Weise zu beeinträchtigen, dürfte für sie ein weitaus ehrverletzender Vorwurf sein.