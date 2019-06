Tausende Frauen* ziehen durch Luzern +++ Demos in der ganzen Schweiz – der Frauenstreik im Ticker

Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Frauenstreik im Zürcher Gemeinschaftszentrum Schindlergut am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Pflegerinnen vor dem Zürcher Universitätsspital am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Frauen und Männer treffen sich auf dem Helvetiaplatz anlässlich des Frauenstreiks in der ganzen Schweiz, am Freitag, 14. Juni 2019, in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Zwei Frauen umarmen sich mit einem Plakat in der Hand, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Zwei Frauen machen ein Selfie, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Eine junge Frau mit Peacefahne und Skateboard, an einer Kundgebung zum nationalen Frauenstreik, am Freitag, 14. Juni 2019, in St. Gallen. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Eine Frau schwingt die Fahne des Frauenstreiks vor dem Bundeshaus, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Frauen und Männer demonstrieren vor dem Bundeshaus am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Tausende Frauen, einige Männer und Kinder marschieren für bessere Bedingungen bei der Kinderbetreuung am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in der Innenstadt von Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Ein Schild mit der Aufschrift «1 Jahr Mutterschaftsurlaub», bei einer Kundgebung zum Frauenstreik auf dem Bundesplatz, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Mit einem Flashmob wird der Verkehr kurzfristig lahmgelegt im Rahmen des Frauenstreiks auf dem Claraplatz in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Dort, wo normalerweise Freundschaftschlösser befestigt werden, hängt ein Büstenhalter und ein Palakt für den Frauenstreik am Käppelijoch in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Frauen aus dem Schulamt auf dem Zürcher Münsterhof am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Frauenstreik auf dem Zürcher Münsterhof am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Blockiertes Zürcher Central am Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

In der ganzen Stadt sind violette Bänder befestigt, so wie an diesem Laternenpfahl auf der Mittleren Brücke, im Rahmen des Frauenstreiks in Basel am Freitag, 14 Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Der Männliturm der Museggmauer – Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser)

Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser)

Die Zeit ist reif – Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser)

Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: Boris Bürgisser)

Frauen streiken am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey)

Eine Frau zeigt ihren Bauch mit der Aufschrift "I GAVE LIFE" am nationalen Frauenstreik am Freitag, 14. Juni 2019, in Luzern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey)

Mitarbeiterinnen einer KiTa legen ihre Arbeit nieder anlässlich des Frauenstreiks. (Bild: KEYSTONE/Melanie Duchene)

Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (vorne links), Bundesrätin Viola Amherd (mitte) und die Nationalrätinnen kommen während einer Unterbrechung im Parlament zu den streikenden Frauen auf den Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Sibel Arslan, Grüne Baselstadt (rechts) macht ein Selfie mit Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti, Bundesrätin Viola Amherd und Nationalrätin Isabelle Moret (von rechts) bei einer Kundgebung zum Frauenstreik auf dem Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Bundesrätin Viola Amherd (links) und die Nationalrätinnen Isabelle Moret, Edith Graf-Litscher, Margret Kiener Nellen und Yvonne Feri (von links) kommen während einer Unterbrechung im Parlament zu den streikenden Frauen auf den Bundesplatz. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Eine Aktivistin hängt eine Fahne an eine Statue vor dem Bundeshaus. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Frauenstreik in Zürich am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri)

Aktivistinnen hängen am Gebäude des Medienhauses der Tamedia in Bern Transparente auf. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Aktivistinnen richten sich an einer Strassenecke ein, am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Teilnehmerinnen am Frauenstreik sitzen in einem Strassencafe und geniessen Kaffee und Gipfeli, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Bundesrätin Simonetta Sommaruga in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

In einem Gynasium in Lausanne wird gestreikt. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

«Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

«Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Violett dominiert im Bundeshaus: Yvonne Feri, SP Kanton AG (links), begrüsst Bundesrätin Viola Amherd im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Die SP-Nationalrätinnen Nadine Masshardt, Yvonne Feri, Laurence Fehlmann Rielle, Priska Seiler Graf, Barbara Gysi, Mattea Meyer, und Jacqueline Badran (von links) posieren für ein Selfie. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Margret Kiener Nellen, SP Kanton BE, verdeckt, zeigt neben Flavia Wasserfallen, SP Kanton BE (rechts), eine Flagge des Frauenstreiks im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

In Lausanne war bereits in der Nacht viel los. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Symbolisch einen BH verbrennen: Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Frauenstreik in Lausanne – es brennt. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Nein ist Nein – Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Die Kathedrale in Lausanne mit violettem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron)