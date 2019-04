Zwei Personen bei Schlägerei in Goldau verletzt Kurz nach der Ankunft eines Zuges aus Luzern gerieten beim Bahnhof Goldau mehrere Personen aneinander. Der handfeste Streit hat Folgen.

(pd/dvm) Am Dienstagabend kam es kurz nach 21 Uhr nach der Ankunft des Zuges aus Luzern zwischen mindestens fünf Personen im Bahnhof Goldau zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Das teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mit. Zwei junge Männer, ein 18-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Türke, hätten bei der Auseinandersetzung leichte bis mittelschwere Verletzungen davongetragen und vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht werden müssen.

Eine 24-jährige Schweizerin sowie ein 20- und ein 21-jähriger Schweizer wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie verliessen vor dem Eintreffen der Polizei den Tatort und stellten sich jedoch in der Folge der Polizei.

Die Kantonspolizei Schwyz hat Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 041 819 29 29 bei der Polizei zu melden.