Zwei Autofahrer bei Unfall in Schwyz leicht verletzt Bei einem Autounfall in Schwyz wurden zwei Personen verletzt. Eines der am Unfall beteiligten Autos landete auf einer Wiese.

Beim Unfall kam ein Auto von der Strasse ab und geriet auf eine Wiese. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

(pd/sre) Am Donnerstagabend, ereignete sich auf der Grundstrasse in Schwyz ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Autofahrer bog kurz vor 17.30 Uhr von der Grosssteinstrasse in die Grundstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem in Richtung Schwyz fahrenden Auto. Dieser drehte sich durch den Zusammenstoss, kollidierte mit einem Zaun und kam auf einer Wiese zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, wurde der 84-jährige Lenker leicht verletzt, ebenso der 40-jährige Fahrer des einbiegenden Fahrzeugs. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert.