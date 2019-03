Überfall auf Wohnhaus in Ibach: Fall geht zurück ans Kantonsgericht

Gewaltdelikt in Ibach: Polizei geht von Überfall aus

Bei einer Gewalttat in einem Einfamilienhaus in Ibach sind am Montag die beiden Bewohner – ein Mann und eine Frau – schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Überfall aus. Wer für die Tat verantwortlich ist, und was sich im Haus abgespielt hat, ist unklar.