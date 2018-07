Lampen weggerissen: Mosi-Tunnel nach Unfall gesperrt

Zwei Männer bei Kollision mit Schallschutzmauer in Lachen verletzt

In Schwyz kam es in den letzten zwei Tagen gleich zu zwei Unfällen. Ein 19-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer verletzten sich bei einem Selbstunfall am Sonntag in Lachen. Am Montag wurde ein 70-jähriger Velofahrer von einem Auto in Küssnacht erfasst.