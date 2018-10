Video

Leiche in Brunnen entdeckt: Polizei verhaftet Mann auf Flucht

Am Donnerstag ist in einem Quartier an der Brunner Olympstrasse in Schwyz eine leblose Person entdeckt worden. Man geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein junger Mann flüchtete beim Eintreffen der Polizei aus dem Haus. Er konnte verhaftet werden.