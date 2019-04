Bauarbeiter bei Unfall in Küssnacht schwer verletzt Am Montag hat sich auf einer Baustelle in Küssnacht ein Arbeitsunfall ereignet. Dabei wurde ein 57-jähriger Arbeiter an beiden Armen verletzt.

(pd/spe) Zum Unfall ist es am Montag kurz vor 10.30 Uhr auf einer Baustelle am Alpenweg in Küssnacht gekommen. Ein Mann arbeitete mit einer Betonfräsmaschine, als diese aus noch ungeklärten Gründen herunterfiel. Der Bauarbeiter wurde dabei an beiden Armen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 57-jährigen Arbeiter ins Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.