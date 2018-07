Bärin Fränzi im Tierpark Goldau ist gestorben Die berühmteste Bewohnerin des Natur- und Tierparks Goldau, die syrische Braunbärin Fränzi, ist tot. Noch im Januar hat die Bärendame ihren 35. Geburtstag gefeiert. Yasmin Kunz

Die Braunbärin Fränzi vom Natur- und Tierpark Goldau feierte Anfang Jahr ihren 35. Geburtstag. Jetzt ist sie gestorben. Bild: (Goldau, 17. Januar 2018 KEYSTONE/Alexandra Wey)

«Gesundheitlich geht es der Goldauer Grande Dame sehr gut», erklärt Tierarzt Martin Wehrle noch Anfang Jahr, als die Bärendame Fränzi im Tierpark Goldau ihren 35. Geburtstag gefeiert hat. Sie war die älteste Bärin des europäischen Erhaltungszuchtprogramms.

Geboren wurde die «Grande Dame» des Tierparks 1983 in Bern und zügelte ein Jahr später in die Zentralschweiz nach Goldau. Hier zog sie erfolgreich acht Jungtiere gross und ist die Mutter, respektive Grossmutter, der heute im Natur- und Tierpark Goldau lebenden Bären, teilte der Tierpark Goldau am Donnerstag mit.

17. Januar 2018: Fränzi feiert ihren 35. Geburtstag

Woran die Bärin gestorben ist, lässt der Tierpark offen. Fakt ist: Mit ihren 35 Jahren gehörte sie zum alten Semester unter den Braunbären. In der Regel werden die Tiere zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Die relativ kleine und zierliche Bärendame war durch ihren neugierigen und resoluten Charakter bei Besuchenden und Mitarbeitenden sehr beliebt und sorgte immer wieder für Überraschungen. Der Tierpark schreibt: «Fränzi wies sie zum Beispiel 1992 den Bärenmann Ernesto, der sich bereits einen Namen als hünenhafter Rüpel gemacht hatte, trotz ihrer geringen Grösse in die Schranken.»