Sparkasse bleibt Sponsor des Skiclubs Engelberg Die Sparkasse Schwyz verlängert ihre Partnerschaft mit dem Skiclub Engelberg um weitere drei Jahre.

(pd/rub) Sie zeichnet sich aus, indem sie von der Region lebt und in die Region investiert. Deshalb setzt die Sparkasse Schwyz auf regionales Sponsoring als Dank an ihre Kundschaft, Aktionäre und die Bevölkerung. Mit dem finanziellen Beitrag an die Nachwuchsförderung des Skiclubs wurden unter anderem die Mitglieder für die kommende Skisaison mit neuen Skianzügen ausgestattet, wie die Bank mitteilt.