Peter Krummenacher will für Obwalden in den Nationalrat Ein überparteiliches Komitee bringt den Kägiswiler Winzer Peter Krummenacher (54, CVP) als Kandidat für den Nationalrat. Man finde, Obwalden müsse nach dem Rücktritt von Karl Vogler (CSP) «wiederum durch eine starke Persönlichkeit» in der Grossen Kammer in Bern vertreten sein. Markus von Rotz

Der Winzer Peter Krummenacher will für Obwalden in den Nationalrat. (Bild: Corinne Glanzmann, Kägiswil, 11. März 2016)

Zum Anforderungsprofil gehören aus der Optik des Komitees nebst einer guten Ausbildung unter anderem die Fähigkeit, vernetzt zu denken, sowie eine hohe Kommunikations- und Integrationsfähigkeit. Im Weiteren soll ein Kandidat kohärente und tragende politische Perspektiven entwickeln können (nicht nur parteipolitische), eine hohe Sozialkompetenz und ein gesundes Durchsetzungsvermögen haben sowie sehr gute Kenntnisse in mindestens einer zusätzlichen Landessprache ausweisen können. Das alles sei bei Krummenacher, der der CVP angehört, erfüllt.

Peter Krummenacher ist heute als Weinbauer und Jurist (Dr. iur.) tätig. Bekannt ist er im Kanton Obwalden vor allem als Winzer. Zusammen mit seiner Ehefrau Karin Dähler hat er seinen vormals klassischen Landwirtschaftsbetrieb in ein florierendes Rebgut umgewandelt. Gleichzeitig war und ist er als Partner bei einer Beratungsgesellschaft in Zürich tätig. Davor war Krummenacher in einer Anwaltskanzlei in Zürich, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Luzern, als Revisor für juristische Personen bei der Steuerverwaltung des Kantons Obwalden sowie als Landwirt tätig.

Bekannt ist bisher, dass Peter Seiler (SVP, Sarnen) Interesse an diesem Amt hat.

