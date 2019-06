Marco De Col offizieller Obwaldner Nationalratskandidat Die FDP Obwalden nominierte am Mittwoch abend in Kägiswil den Kernser alt Gemeinderat Marco De Col als Nationalratskandidaten. Bis auf eine Enthaltung stimmten alle Anwesenden dafür. Markus von Rotz

Alt Gemeinderat Marco De Col (53) aus Kerns kandidiert für die FDP für den Nationalrat. (Bild: PD)

Die 31 anwesenden Parteimitglieder fackelten nicht lange: Nach einer zehnminütigen Diskussion wurde De Col mit 30 Stimmen nominiert. Vor 40 Jahren sei er als Schüler noch eher widerwillig ins Bundeshaus gereist. Inzwischen sei er mehrmals, selber auch mit Schülern, dort gewesen. «Es kam das Gefühl auf, ich möchte wieder hierher kommen, hier etwas bewirken», sagte er in seiner Vorstellung.

Marco De Col (53) war von 2008 bis 2017 Gemeinderat in Kerns. Der vierfache Vater arbeitet als eidgenössisch diplomierter Berufsfachlehrer in Sarnen und Zürich. Die Partei schreibt über ihn, er sei «eine Person, die sich mit vollstem Engagement für eine progressive Weiterentwicklung unseres Kantons, zukunftsweisende Rahmenbedingungen für die Schweiz sowie für Selbst- und Eigenverantwortung einsetzen wird».

De Col wird es wohl mit zwei Gegenkandidaten zu tun bekommen. Zum einen tritt der Kägiswiler Winzer Peter Krummenacher (54, CVP) im Namen eines Komitees an. Am Freitag will die SVP in Alpnach nominieren. Zu ersetzen gibt es Karl Vogler (CSP, Lungern).