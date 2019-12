Der Engelberger Friedhof muss teilsaniert werden Der obere Teil des Engelberger Friedhofs soll in den nächsten Jahren saniert werden. Dabei sind auch Exhumationen ein Thema.

Der Friedhof in Engelberg.Archivbild: Corinne Glanzmann

2003, 2016 und 2017 wurden Teile des Engelberger Friedhofs saniert. Bisher unangetastet geblieben ist laut neustem Gemeinde-Info der obere Teil des Friedhofes (oberhalb des Weges vom Schulhaus zur Ochsenmatte). Dessen Sanierung werde in den nächsten Jahren unumgänglich sein. Die Vorplanungsarbeiten sind für 2020 geplant. Friedhofsverwalter Rudolf Infanger erklärt die Situation.

Im Gemeinde-Info ist die Rede von Sicherheitsmängeln beim Friedhof: Welche?

Rudolf Infanger: Es geht hier im Wesentlichen um das Fehlen von Handläufen und Abschrankungen. Dort, wo solche vorhanden sind, entsprechen sie nicht oder nicht mehr den heutigen Vorschriften.

«Da reden wir schnell von 200 bis 300 Personen, die da exhumiert werden müssen.»

Eigentlich geht es um Absturzsicherung, auch wenn keine akute Absturzgefahr besteht. Auch die Begehbarkeit ist schlecht und mit Rollator oder Rollstuhl gar nicht gegeben.

Eine Umbettung in den mittleren oder unteren Friedhofsteil sei nicht möglich, warum?

Es gibt im obersten und jüngsten Teil des Friedhofs rund 120 Gräber. Dort liegen aber mehr Personen begraben, als es Gräber gibt, weil in diesem 40 bis 50 Jahre alten Teil neue Bestattungen im selben Grab, aber oberhalb älterer Gebeine erfolgten. Da reden wir schnell von 200 bis 300 Personen, die da exhumiert werden müssen. Wie viele Gebeine schlussendlich umgebettet werden müssten, ergibt sich nach einer vorgängigen genauen Bestandesaufnahme. Die Exhumationsarbeiten werden im Vorfeld jeweils detailliert geplant. Deshalb nun auch die vorsorglichen Massnahmen: Jeder, der nicht mehr dort beigesetzt wird, muss nicht mehr exhumiert werden. So versuchen wir, die Grabesruhe von 20 Jahren bei Erdbestattungen zu wahren.

Was muss da alles gemacht werden?

Pro Grab gibt es sowohl ein detailliertes Protokoll wie auch eine Grabungs- und Umbettungsplanung. Ein Sichtschutz schirmt die Arbeiten vor neugierigen Blicken ab und schützt Personen vor ungewollten Eindrücken.

«Zum Teil war es schockierend zu sehen, wie gut die Körper nach Jahrzehnten immer noch beisammen waren.»

Von der Exhumation betroffene Angehörige werden frühzeitig informiert und in die Planung einbezogen. Während der Exhumation werden diese eng begleitet. Bisher gab es nur einen Fall, bei dem Angehörige ausdrücklich wünschten, dabei zu sein.

Wie lange wird die Sanierung des obersten Teils des Friedhofs dauern?

Das ist schwierig zu sagen. Der Planungskredit kommt im besten Fall schon 2021 vors Volk. Die definitiven Kosten können erst nach den Vorarbeiten und der darauf basierenden Planung beziffert werden. Zum Vergleich: Bei der Sanierung des unteren und mittleren Teils des Friedhofs haben wir 2009 mit der Planung angefangen – bis die Arbeiten dann losgingen, wurde es 2017. Wir wissen noch viel zu wenig, um Schätzungen zu den Kosten zu machen. Die Sanierung des unteren und mittleren Teils hat etwa 2,1 Millionen Franken gekostet. Es könnte gut sein, dass im oberen Teil auch Kosten in dieser Grössenordnung auf uns zukommen. Grösstenteils handelt es sich bei Exhumationen um Handarbeit, und dann müssen oft noch Kunstbauen erstellt werden wie Mauern zur Hangsicherung.

Was ist anders als bei den vergangenen Sanierungen?

Auch im oberen Teil des Friedhofs haben wir sehr schlechte Bodeneigenschaften, welche schlechte Verwesungseigenschaften zur Folge haben. Wir haben einen sehr hohen Lehmanteil. Das bedeutet zwei schlechte Eigenschaften: Erstens sind Lehmschichten kaum luftdurchlässig. Zweitens halten sie das Wasser zurück. Die bestatteten Gebeine werden so eher konserviert als abgebaut. Wenn ein Boden gut ist, baut sich ein Körper in 7 bis 10 Jahren ab. Bei den Umbettungen der Gräber im mittleren Teil des Friedhofs wurden teils Wachsleichen exhumiert, die auch nach 40 bis 50 Jahren in der Erde erst zu rund einem Drittel verwest waren. Zum Teil war es schockierend zu sehen, wie gut die Körper nach Jahrzehnten immer noch beisammen waren.

Wie viel Platz gibt es überhaupt noch?

Es gibt verschiedene Etagen mit noch freien Grabflächen. Deshalb müssen wir nicht akut handeln. Ausserdem wurde im sanierten mittleren Teil auch wieder neuer Platz geschaffen.

Wie kommt der oberste Teil des Friedhofs nach der Sanierung daher?

Die Idee ist, ihn ähnlich zu gestalten wie den darunter liegenden mittleren Teil. Ein Friedhof muss als Einheit wahrgenommen werden. Das gilt in Engelberg umso mehr wegen der räumlichen Nähe zum Kloster. Daher wird es auch eine ähnliche Materialisierung geben wie im schon sanierten Teil.