Iheimisch: das Dossier zur Nidwaldner Gewerbeausstellung Vom 30. Mai bis zum 2. Juni findet die grösste Gewerbe- und Erlebnisausstellung im Kanton Nidwalden auf dem Flugplatz Buochs statt.

Die wichtigsten Infos zur Iheimisch:

Öffnungszeiten

Donnerstag, 30. Mai bis Samstag, 1. Juni, 10-18 Uhr; Sonntag, 2. Juni, 10-17 Uhr

Tickets / Preise

Erwachsene (ab 16 Jahren): CHF 15

Lehrlinge / Studenten / IV (Ausweiskontrolle vorbehalten): CHF 10

Jugendliche (6-15 Jahre, Ausweiskontrolle vorbehalten): CHF 5

Kinder (bis 5 Jahre): kostenlos

Ticket-Vorverkauf bei allen NKB-Geschäftsstellen und im Guetli Shop in Stans.

Anreise mit dem ÖV

Freie An- und Rückreise mit Bahn und Bus

Das im Vorverkauf erworbene Ticket berechtigt zur freien An- und Rückreise mit Bahn und Bus (inkl. Extrabussen) aus den Kantonen Obwalden und Nidwalden in der 2. Klasse. Auf der Rückreise nur gültig mit Eintrittsbändel. Passepartout Zonen 21, 31, 32, 41, 42, 51, 61 (2.)(V).

Kostenloser Shuttle-Bus ab Stans Bahnhof / Beckenried Post, jeweils alle 15 Minuten. An allen Ausstellungstagen ab 09.00 Uhr. Letzte Fahrt ab Haltestelle «Fadenbrücke» um 20.00 Uhr (Sonntag 18.00 Uhr).

Anreise mit dem Auto

Über die Autobahn A2, Ausfahrt 33 (Stans-Süd), in Richtung Ennetbürgen. Bitte Signalisation beachten. Kostenpflichtige Parkplätze (CHF 5) auf dem Flugplatz-Areal.

Anreise mit dem Velo

Via Fadenbrücke (Stanserstrasse Buochs). Bitte Signalisation beachten.

Geländeplan

Website

Weitere Informationen zum Programm, den Attraktionen, den Ausstellern sowie dem Gastronomie-Angebot auf www.iheimisch.ch