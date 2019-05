Muttertag und Eisheilige – leider keine herzerwärmende Kombination Ab Samstag verlagert sich ein kleines Tief in Richtung Schweiz. Uns erwarten Wind, Regen und Kälte. Der Muttertag wird also kühl und nass.

Das Wochenende bringt kühles Wetter mit sich. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 9. Mai 2019)

(pd/sre) Am Samstag, 11. Mai 2019, steht «Mamertus» im Kalender; ein Eisheiliger, der nicht von allen als solcher akzeptiert wird. Und tatsächlich ist es am Samstag noch nicht wirklich kalt: um die Mittagszeit erreichen die Temperaturen um die 15 Grad. Allerdings zieht Regen auf, wie Meteonews mitteilt. Selbst zu Blitz und Donner kann es kommen.

Der Wind macht sich auch zunehmend bemerkbar. Ab Mittag wird er stark bis stürmisch, im Flachland erreicht er 60 bis 80 Stundenkilometer. Im Laufe des Nachmittags erfasst uns zudem eine Kaltfront. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 2000 Metern bis zum Abend auf 1500 Meter.

Kühler Muttertag

Am Sonntag bleibt es feucht und kühl. Während es am Alpennordhang wiederholt regnet, ist es im Flachland nur ab und zu nass. Die trockenen Phasen werden allmählich länger, trotzdem bleibt es aber bewölkt und eher kalt. Die Höchsttemperaturen sind um die 10 Grad herum.

Nächste Woche bringt kaum Besserung

Anfangs nächste Woche bläst voraussichtlich weiterhin eine zügige Bise. Die ist zwar unangenehm, führt aber auch dazu, dass die Temperaturen in der Nacht nicht allzu stark abkühlen. Mit Sonne ist weiterhin nicht gross zu rechnen. Am Dienstag ist im Nordosten Niederschlag möglich. Es gilt also weiterhin: warm anziehen und Regenschirm einpacken!