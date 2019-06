Zwei Rücktritte im Schüpfheimer Gemeinderat Gemeinderätin Regula Heuberger Häfliger (CVP) und Gemeinderat Erwin Dahinden (SVP) verzichten für die nächste Amtsdauer 2020-2024 auf eine erneute Kandidatur.

Regula Heuberger Häfliger (links) und Erwin Dahinden treten per 31. August 2020 aus dem Gemeinderat Schüpfheim zurück.

(pd/sre) Heuberger Häfliger und Dahinden beenden ihre Amtszeit im Gemeinderat Schüpfheim per 31. August 2020, also per Ende Legislatur, wie die Gemeinde mitteilt.

Regula Heuberger Häfliger wirkte seit 2002 als Sozialvorsteherin, und übernahm 2016 als Mitglied des Gemeinderats das Ressort Gesundheit und Soziales. Erwin Dahinden ist seit 2012 Mitglied des Gemeinderats und zuständig für das Ressort Raum und Sicherheit.