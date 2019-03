Zunahme der ungültigen Stimmen in der Stadt Luzern wird zu Politikum

Stadt Luzern zählt Stimmzettel neu elektronisch aus

In St. Gallen ist es längst Realität, aber auch in Bern und Basel: Stimmzettel werden nicht mehr per Hand, sondern Scanner ausgezählt. Nun setzt auch die Stadt Luzern auf das sogenannte E-Counting – als erste Gemeinde der Zentralschweiz.

Raphael Zemp