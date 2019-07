Zum Abschluss an der PH Luzern: Valerie Burri will ihren Jahrgang mit Humor verabschieden Valerie Burri hat an der Pädagogischen Hochschule studiert und hält am Samstagabend die Abschlussrede. Martina Odermatt

An der Abschlussrede wird die Willisauerin Valerie Burri Anekdoten aus der Studienzeit erzählen. (Bild: Manuela Jans-Koch, Luzern, 28. Juni 2019)



Manchmal, da läuft im Leben nicht alles nach Plan, sondern über Umwege. Das weiss auch Valerie Burri. Die Willisauerin wird am Samstag ihr Diplom der Pädagogischen Hochschule (PH) in Empfang nehmen dürfen - genau wie ihre gut 300 Kommilitoninnen (alle Namen siehe am Ende des Textes) und Kommilitonen. Schon in der Kanti wollte Burri Lehrerin werden. Als es jedoch gegen Ende der Schulzeit darum ging, zu entscheiden, wie es weiter geht, war die PH plötzlich abgeschrieben. «Ich weiss nicht mehr, warum. Vielleicht fand ich es plötzlich nicht mehr cool», sagt Burri und lacht. Innenarchitektur hatte das Interesse der damaligen Maturandin geweckt. Sie absolvierte ein Praktikum - und merkte dabei, dass sie doch lieber Lehrerin werden würde. Also schrieb sie sich bei der PH Luzern ein.



Von Geburtstagsfeiern und vergessenen Hausaufgaben

Das ist nun rund drei Jahre her. Mittlerweile ist sich Burri sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Nach den Sommerferien wird sie in Willisau eine fünfte Klasse übernehmen können. «Ich freue mich sehr darauf, die Kinder kennenzulernen», sagt Burri. Sie finde es schön, die Kinder auf einem Stück ihres Lebensweges begleiten und unterstützen zu können. Wohl die grösste Herausforderung werde der Übertritt in die Kantons- oder Sekundarschule sein.

Aber soweit denkt Valerie Burri noch nicht. Zuerst gehe es nun in den Sommerferien darum, das kommende Schuljahr vorzubereiten. «Wie werden wir in meiner Klasse Geburtstage feiern? Wie gehe ich damit um, wenn Kinder vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen? Wie gestalte ich das Schulzimmer?», zählt sie einige Beispiele auf. All diese Fragen müssten vor dem Schulstart geklärt werden, und darauf freue sie sich. Doch bevor es im August dann richtig losgeht, gönnt sich Burri, die in ihrer Freizeit gerne ins Fitness oder raus in die Natur geht, ein paar Tage Auszeit in Sizilien.

Fokus auf die Integrative Förderung

In Burris Unterricht wird die Integrative Förderung (IF) eine wichtige Rolle einnehmen. Bereits ihre Maturaarbeit behandelte dieses Thema. Und auch in ihrer Bachelorarbeit, die sie mit einer Kollegin verfasste, beschäftigte sie sich damit - wenn auch aus einem anderen Blickwinkel. «Die Maturaarbeit fokussierte sich auf die Sicht der Schüler, die Bachelorarbeit auf die Umsetzung durch die Lehrpersonen. Ich konnte meine Maturaarbeit also nur teilweise wiederverwerten», sagt sie mit einem Schmunzeln. Diese Arbeiten hätten sie sensibilisiert für die Thematik. «Häufig werden nur schwächere Schüler durch die IF unterstützt, aber man kann sich auch mal auf die Förderung der stärkeren fokussieren. Oder man tauscht die Rollen und die IF-Lehrerin übernimmt den Unterricht und die Klassenlehrperson unterstützt die Schüler.»

Doch bevor Burri ins Berufsleben entschwindet, wird sie sich heute Abend noch in ihrer Abschlussrede an ihre Studien-Kollegen wenden und die vergangenen drei Studienjahre Revue passieren lassen. Die Rede steht bereits seit ungefähr einer Woche. Sie zu verfassen, fiel ihr nicht schwer. «Ich war gerade im Flow und konnte sie relativ gut niederschreiben», sagt sie. Valerie Burri war wichtig, etwas Witz und Humor rein zu bringen. Welche humorvollen Anekdoten Burri zum Besten geben wird, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur soviel: «Ich nehme Dinge auf die Schippe, die uns in den vergangenen drei Jahren intensiv beschäftigt haben...»