Zell: Vegane Aktivisten planen Demonstration vor Schlachthaus Am Mittwoch demonstrieren Tierschutzaktivisten vor dem Schlachthaus der Bell Schweiz AG in Zell. Für das Tierwohl. Gegen das System. Nicht aber gegen das Schlachthaus oder dessen Mitarbeiter, wie die Organisatoren betonen.

(kük) «Lucerne Animal Save» heisst die Bewegung, die am kommenden Mittwoch, 10. April, für das Tierwohl auf die Strasse geht. Von 5 bis 7.30 Uhr halten die Aktivisten eine Mahnwache vor dem Schlachthaus der Bell Schweiz AG in Zell ab, dem grössten Fleischverarbeiter des Landes.

In einer Medienmitteilung vom Montagmorgen schreiben die Verantwortlichen: «Das Ziel von Lucerne Animal Save ist es, auf die Schlachtung aufmerksam zu machen und die Menschen darüber zu informieren, dass das Fleisch auf ihren Tellern und im Supermarkt ein Gesicht und ein Leben hatte.»

Der Zeitpunkt der Mahnwache ist bewusst frühmorgens gewählt. Dann nämlich werden die Tiere zur Schlachtung angeliefert. In Zell sind es Hühner: 22 Millionen Poulets von 350 Schweizer Bauernhöfen wurden 2017 geschlachtet.

Für das Tierwohl

Wie «Lucerne Animal Save» weiter schreibt, wird dies der erste Besuch auf dem grössten Zentralschweizer Schlachthof sein. Die Demonstranten würden ausdrücklich für die Tiere stehen und sich «keinesfalls gegen die Fahrer der Tiertransporter oder gegen Betriebsmitarbeitende» richten. Die Bewegung sei vegan und «ausdrücklich liebesbasiert».

Allerdings ist die Mahnwache vom Mittwoch nicht die erste Aktion von «Lucerne Animal Save»: Im Februar kündigten die Aktivisten eine Demonstration vor dem Schlachthof der Frischfleisch AG in Sursee an, wie der «Schweizer Bauer» berichtete.

«Lucerne Animal Save» existiert seit gut sechs Monaten und ist laut Eigenangaben Teil des internationalen Netzwerkes «The Save Movement». In der Deutschschweiz gibt es mehrere Ableger, so in Zürich, St. Gallen oder Basel, aber auch in Schwyz.