Rezept Wurzelgemüse aus dem Ofen Zutaten für 4 Personen (als Beilage) Susanne Balli

3 mittelgrosse Rüebli

1 kleiner Knollensellerie

2 bis 3 Petersilienwurzeln

2-3 EL Olivenöl oder Rapsöl

1 Zweig Rosmarinnadeln

Salz aus der Mühle

Zubereitung

Rüebli und Petersilienwurzeln schälen halbieren und in Stängeli schneiden. Sellerie schälen, zuerst in Scheiben und diese dann ebenfalls in Stängeli schneiden. Gemüsestängeli in grosse Schüssel geben. Öl dazu geben und gut mit dem Gemüse vermischen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Rosmarinnadeln zupfen und darüber verteilen. Gemüse mit etwas Salz würzen. Im Ofen bei 200 Grad zirka 15 Minuten backen. Die Gemüsestängeli dürfen am Rand etwas braun werden.