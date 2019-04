Live Chaos wegen Wintereinbruch im Frühling: Staus, Wartezeiten und Sperrungen auf der Autobahn A2 Die Uhren wurden auf Sommerzeit umgestellt, das Wetter macht aber wieder auf Winter. In der Schweiz schneit es zum Teil bis ins Flachland. Der Verkehr auf den Strassen und auf Schienen ist beeinträchtigt. Roger Rüegger

Webcam vor dem Gotthardtunnel in Göschenen.

10:13 Uhr

Nicht nur in der Zentralschweiz hat der erneute Wintereinbruch für Chaos gesorgt:

10:04 Uhr

Der Frühling hat sprichwörtlich einen Knick bekommen:

Eine Tulpe liegt unter einer Schneedecke. (Bild: Peter Schneider/Keystone, Thun, 4. April 2019)

09:50 Uhr

Der Verkehr auf der A2 Richtung Süden stockt. Die Nidwaldner Polizei leitet derzeit sämtliche Fahrzeuge bei Beckenried ab der Autobahn. Dies bleibt so, bis der Seelisbergtunnel wieder befahrbar ist.

#A2 - Luzern -> Gotthard - Seelisberg-Tunnel Tunnel gesperrt, Schneefall — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 4. April 2019

09:38 Uhr

Abgekühlte Frühlingsgefühle: Schnee auf den rosaroten Kirschblüten einer Japanischen Blütenkirsche in Fribourg.

Abgekühlte Frühlingsgefühle: Schnee auf den rosaroten Kirschblüten einer Japanischen Blütenkirsche. (Bild: Adrien Perritaz/Keystone, Fribourg, 4. April 2019)

09:15 Uhr

Gestern und heute; Für einmal stimmten die Wetterprognosen tatsächlich. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 4. April 2019) So sieht es am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg (Luzern) aus. (Bild: facebook.com, Pia Feierabend) Es ist gerade nicht Basketball-Saison in Uri. (Bild: facebook.com, Janet Lang) Auch auf dieser Terrasse schaut noch einmal der Winter vorbei. (Bild: Leserreporter, Schlierbach, 4. April 2019) Schnee umhüllt den Wäscheständer. (Bild: Maria Infanger-Steiner, Melchtal, 4. April 2019) 5 Bilder April, April macht was er will: Die schönsten Leserbilder des Wintereinbruchs

08:17 Uhr

Auf den Schienen läuft es nicht rund

Der Betrieb der Matterhorn Gotthard Bahnen ist zum Teil unterbrochen. Der Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) ist aktuell eingestellt. Grund dafür ist eine Sperrung der Strasse zwischen Realp und Hospental infolge Lawinengefahr.

Die Strecke zwischen Andermatt und Tschamut-Selva ist unterbrochen. Grund dafür ist Lawinengefahr. Aktuell ist keine Ersatzbeförderung möglich. Reisende der Glacier Express 902 und 923 werden über Zürich umgeleitet.

Die Strecke zwischen Realp und Hospental ist unterbrochen. Grund dafür ist Lawinengefahr. Aktuell ist keine Ersatzbeförderung möglich.

08:10 Uhr

Im Kanton Obwalden braucht es Geduld

Der Strasse zwischen Grafenort und Engelberg ist in beiden Richtungen gesperrt.

08:03 Uhr

Auf der A2 stockt der Verkehr an verschiedenen Orten

Luzern Richtung Gotthard: Der Seelisberg-Tunnel ist gesperrt.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Verzweigung Altdorf und Amsteg Stau.

Basel Richtung Luzern: Zwischen Emmen-Nord und der Verzweigung Rotsee stockender Verkehr wegen Überlastung.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Erstfeld und Amsteg Stau.

Luzern Richtung Gotthard: Zwischen Raststätte Schwerverkehrszentrum Ripshausen und Gotthard-Tunnel gesperrt für LKW.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Verzw. Altdorf und Amsteg Stau, Schneefall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 4. April 2019

07:47 Uhr

Folgende Strassen im Kanton Uri sind nach zum Teil ergiebigen Schneefall gesperrt:

Gurtnellen - Pfaffensprung

Wassen - Färnigen

Göschenen - Hospental (infolge Schneerutsch)

Hospental - Realp (infolge Lawinengefahr)

Zwischenduch eine erfreulich Nachricht: Die Intschialtbachbrücke bei Gurtnellen ist am Donnerstag ab 9 Uhr in beiden Richtungen für PW bis 3,5 t bis auf weiteres offen.