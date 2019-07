Windspitzen von 135 km/h in Luzern: Mehrere Verletzte, eine Person in Obwalden in Lebensgefahr ++ Passagiere sitzen 2h in Pilatus-Gondel fest Ein heftiges Gewitter ist von Westen her über den Kanton Luzern gezogen. Mancherorts kam es zu Stromausfällen. Das Zelt des Circus Knie ist beschädigt. Und die Feuerwehren räumen überall umgeknickte Bäume aus dem Weg. Chiara Stäheli/Linda Leuenberger/Flurina Valsecchi

21:54 Uhr

Das Gewitter hat in der ganzen Zentralschweiz massive Schäden hinterlassen. Wir werden die Berichterstattung an dieser Stelle auch morgen weiterführen und sie mit weiteren Recherchen zum Ausmass der Schäden auf dem Laufenden halten.

Leser, die etwas beobachtet oder fotografiert haben, können die Bilder und Infos an redaktion.online@luzernerzeitung.ch senden.

20:32 Uhr

Auch auf dem Sonnenberg in Arth hat der Sturm mehrere Bäume entwurzelt, wie das Bild eines Lesers zeigt.

(Leserbild: Leo Schuler-Steiner, Arth, 6. Juli 2019)

20:26 Uhr

Besonders heftig hat es offenbar den Grämliswald in Horw getroffen. Mehrere Dutzend Bäume sind geknickt oder mitsamt Wurzel umgekippt. Der beliebte Vita-Parcours ist zu weiten Teilen zerstört - im Bild die Ringe und ein weiterer Posten.

(Leserbild)

(Leserbild)

19:21 Uhr

In Unterägeri hat heute Nachmittag ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Verletzt wurde laut Mitteilung der Zuger Polizei niemand, das Haus aber ist stark beschädigt. Das betroffene Zweifamilienhaus liegt im Gebiet Bärtschi in Unterägeri. Der Blitz hat zwar kein Feuer ausgelöst, doch durch die frei gewordene Energie wurden in mehreren Räumen der Verputz sowie die Isolation herausgerissen. Zudem wurde ein Auto von herabstürzenden Ziegeln getroffen.

Der beschädigte Hausteil ist nicht mehr bewohnbar - für die vierköpfige Familie konnte eine Ersatzunterkunft organisiert werden, schreibt die Zuger Polizei weiter.

Das war nicht der einzige Einsatz, der durch die Gewitter nötig wurde: Auf dem Ägerisee musste ein Katamaran geborgen werden, in Morgarten wurde ein Stalldach beschädigt und in Zug stürzte ein Baum auf einen Wanderweg.

(Bild: Zuger Polizei)

18:53 Uhr

Nach Sturm im Kanton Obwalden: Eine Person in Lebensgefahr:

Das Gewitter hinterlässt auch im Sarneraatal (OW) seine Spuren. In Giswil, Sachseln, Sarnen und Alpnach haben umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste den Verkehr behindert, wie die Obwaldner Kantonspolizei mitteilt. Betroffen war teilweise auch die Autostrasse A8.

Auf dem Sarnersee sind mehrere Stand-Up-Paddler in Seenot geraten. Sie konnten durch Private mit einem Boot gerettet werden oder sich selbstständig in Sicherheit begeben.

In Alpnach Dorf sind an der Grunderbergstrasse mehrere Bäume auf ein Fahrzeug gefallen. Dabei wurden mehrere Personen im Auto eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät befreit werden. Eine Person ist laut Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt und durch die Rega ins Spital gebracht worden.

Um die Ereignisse zu bewältigen standen mit der Kantonspolizei Obwalden die Feuerwehren Sarnen und Alpnach, der Rettungsdienst, die REGA, der Strassenunterhaltsdienst Zentras, mehrere Forstdienste sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

(Bild: Kantonspolizei Obwalden)

18:50 Uhr

Im Kanton Schwyz gingen bei der Polizei 30 Notrufe ein. Sie betrafen umgestürzte Bäume und Bauabschrankungen, wie es einer Mitteilung der Kantonspolizei heisst. Zudem rückte der Seerettungsdienst Pfäffikon aus, um drei Boote in Seenot auf dem Zürichsee zu retten. In Unteriberg und Arth wurden Hausdächer abgedeckt. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren.

18:43 Uhr

Auf der Tennisanlage Lido in Luzern stürzte eine Birke um. Leserreporter Dominic Mischler hat den gefährlichen Moment im Video festgehalten:

18:41 Uhr

Die Horwerstrasse ist schon fast fertig geräumt. Die Feuerwehr sägt noch am letzten Baum vor dem Kreisel Zihlmattweg.

18:38 Uhr

Auf der Fruttstrasse Richtung Schüür liegt ein Baum am Boden. Eine Umleitung ist signalisiert.

(Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019)

18:28 Uhr

Auch die Pilatus-Bahnen wurden vom heftigen, rasch aufkommenden Gewitter überrascht. CEO Godi Koch sagt: «Wir hatten einen Stromausfall von rund einer halben Stunde. Zudem fielen zwei Bäume auf die Bahnleitungen.» Einer habe im Abschnitt Kriens - Krienseregg den Fahrbetrieb rund eine Dreiviertelstunde verhindert. Dieser konnte von den Pilatus Bahnen selbst von der Leitung entfernt werden.

Der zweite Baum stürzte auf die Bahnleitung zwischen der Krienseregg und der Fräkmüntegg. Die Gäste in den Gondeln mussten zwei Stunden ausharren, bis die Feuerwehr Kriens den Baum weggeräumt hatte. Gemäss Koch blieben alle Personen unverletzt: «Wir konnten alle Personen, die in den Gondeln waren, ordnungsgemäss evakuieren. Während dem Einsatz erhielten die Passagiere Informationen über die Notfall-Nummer, die in allen Gondeln angegeben ist.» Anschliessend an die Evakuierung wurde der Betrieb der Gondelbahn eingestellt. Die Gäste, die zu der Zeit noch auf dem Pilatus waren, mussten den Heimweg via Alpnachstad antreten.

Aufgrund der Vorfälle wurde eine Gondel beschädigt, ansonsten seien keine Schäden verursacht worden, so Koch.

18:11 Uhr

Zum Zeitpunkt des Gewitters befanden sich zahlreiche Boote auf dem Vierwaldstättersee. Gemäss Urs Wigger von der Luzerner Polizei seien bei der Wasserpolizei sieben Meldungen eingegangen, fünf davon hätten einen Einsatz ausgelöst. Alle Personen konnten von der Wasserpolizei gerettet werden, es gab keine Verletzten.

18:07 Uhr

Der Bus auf der Linie 20 nach Horw verkehrt aktuell auf einem Umweg. Die Stationen Allmend und Zihlmattweg werden wegen den Gewitterschäden nicht bedient.

18:04 Uhr

Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen blieb vom heftigsten Teil des Gewitters verschont. Kleinere Zelte seien weggeweht worden, doch zu grösseren Zwischenfällen kam es gemäss unserem Live-Reporter vor Ort nicht.

17:43 Uhr

Auf dem Pilatus wurden Windspitzen von 161 Kilometern pro Stunde verzeichnet (in Luzern 135 Km/h), dies meldet Meteo-News in einer Mitteilung. Die Niederschlagsmengen waren nicht allzu gross, da die Gewitter schnell durchs Land zogen. Die Anzahl der registrierten Blitze liegt Moment bei über 10'000, in der Nacht würden sicherlich noch einige tausend dazukommen.

Und so lautet die Prognose: Nach einer Beruhigung sind im Laufe der Nach und am Sonntag im Norden weitere Schauer und Gewitter zu erwarten, die aber nicht mehr so kräftig sein dürften.

17:31 Uhr

Meteo News veröffentlicht auf Twitter ein Foto, das auf dem Pilatus kurz vor dem Gewitter aufgenommen wurde:

17:27 Uhr

WARNUNG:

Zwar ist das Gewitter vorüber, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Deshalb ruft die Luzerner Polizei die Bevölkerung dringend auf, sich nicht in die Nähe vom Bäumen und Wäldern zu begeben. Ebenso sind Gewässer zu meiden.

17:27 Uhr

Luzerner Polizei meldet: Mehrere Personen verletzt



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden vier Personen durch umstürzende Bäume verletzt. Es stehen mehrere Feuerwehren im Einsatz. Insgesamt sind bei der Luzerner Polizei über 100 Meldungen eingegangen.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde an der Lidostrasse in Luzern ein Mann von einem umstürzenden Baum verletzt. Im Bireggwald, ebenfalls in der Stadt Luzern wurde eine Familie vom Gewitter überrascht. Dabei wurden eine Frau, ein Mann und ein Kleinkind durch umstürzende Bäume verletzt. Über den Verletzungsgrad liegen keine näheren Informationen vor. Sämtliche Personen wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

In Kriens wurde der Betrieb der Pilatusbahnen in der Sektion Krienseregg-Fräkmüntegg durch einen umgestürzten Baum unterbrochen. Diesbezüglich wurden die entsprechenden Massnahmen und Evakuierungen eingeleitet. Diese sind in der Zwischenzeit abgeschlossen.

Zahlreiche Feuerwehren stehen oder standen im Einsatz. Es handelt sich um die Feuerwehren der Stadt Luzern, Horw, Kriens, Adligenswil, Root, Meierskappel, Meggen, Flühli-Sörenberg, Schwarzenberg, Emmen und Grosswangen.



17:19 Uhr

Das Gewitter auf dem Niederschlags-Radar von MeteoSchweiz:

Aufnahme von 14.30 Uhr.

Aufnahme von 14.45 Uhr.

Aufnahme von 14.55 Uhr.

Aufnahme von 15.05 Uhr.

Aufnahme von 15.15 Uhr.

17:17 Uhr

Die Gewittersituation hat sich rasch wieder beruhigt. Derzeit zieht wieder blauer Himmel über Luzern. Die Sonne scheint. Und das Ausmass der Gewitterschäden wird nach und nach bekannt.

17:08 Uhr

Die von Meteo Schweiz erhobenen Daten sind ausserordentlich: So wurden in Luzern Windspitzen von 135 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen: Dabei handelt es sich um den dritthöchsten Wert seit der Einführung der einheitlichen Messungen im Jahr 1981.

Nur gerade der Sturm Lothar vom 26. Dezember 1999 mit über 140 km/h und der Sturm vom 26. Januar 1995 mit rund 140 km/h erreichten höhere Werte. Bemerkenswert war auch der Temperatursturz, wie der Meteorologe Ludwig Zgraggen von MeteoSchweiz der Agentur Keystone-SDA sagte: Innerhalb von nur gerade 20 Minuten fiel das Thermometer um acht Grad von 24 auf 16 Grad.

Der Gewitterzug sei von West nach Ost entlang der Voralpen durch die Schweiz gezogen. Generell seien in der Zentralschweiz verbreitet 90 bis 110 km/h Windspitzen gemessen worden. Aber auch in Thun habe der Wind Spitzen von 94 km/h erreicht und im waadtländischen Oron seien es sogar 110 km/h gewesen. Für den Zürichsee, wo am Abend wiederum Hunderttausende am Züri Fäscht erwartet wurden, wurde am Nachmittag eine Sturmwarnung herausgegeben.

17:04 Uhr

In der Büttenenhalde in der Stadt Luzern liegt ein Ast über der VBL-Fahrleitung:

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juni 2019)

17:03 Uhr

Betroffen ist auch der Bireggwald oberhalb der Stadt Luzern. Polizei, Feuerwehr und Ambulanzen sind dort im Einsatz, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.

16:58 Uhr

Aufnahme aus dem Zug: LZ-Leserin Doris Nussbaumer berichtet von einem Pool, das es auf die Bahn-Gleise geweht hat.

(Leserbild: Doris Nussbaumer)

16:50 Uhr

Dieser Hasenstall ist nur noch Kleinholz.

(Leserbild aus Horw)

16:41 Uhr

Die Wasserpolizei Luzern befindet sich inmitten von Bergungsarbeiten auf dem Vierwaldstättersee, wie sie auf Anfrage sagt. Weitere Auskünfte erteilt sie später.

16:20 Uhr

Die CKW teilt auf ihrer Webseite mit, dass das Gewitter in Gemeindeteilen von Horw, Kriens, Schüpfheim und Hasle zu Netzstörungen und Stromunterbrüchen geführt hat. In Kriens ist der Strom nach einem 10-minütigen Unterbruch wieder verfügbar.

Auch das Abstiegerlis-Turnier in Stans musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Die Organisatoren sind bemüht, die Festwirtschaft ab 17.00 Uhr in Betrieb nehmen zu können.

15:43 Uhr

Beim Lido-Strandbad wurde eine Person von einem umfallenden Baum getroffen, wie die Polizei auf Anfrage von «Radio Pilatus» bestätigt hat. Im Lido seien mehrere Bäume zu Fall gekommen. Ein Baum wurde vom Sturm gar vollständig entwurzelt.

Beim Lido in Luzern. (Leserbild)

(Leserbild)

(Leserbild)

15:30 Uhr

Es wehen Sturmböen von mehr als 80 Kilometer pro Stunde. Die Reuss in Luzern schlägt hohe Wellen, wie das Video eines Lesers zeigt:

15:11 Uhr

Das Gewitter hat auch in Teilen der Stadt Luzern Stromausfälle verursacht. So ist beispielsweise im Quartier Allmend aktuell kein Strom verfügbar.

14:50 Uhr

Züri Fäscht sagt Flugshow ab – Knie bricht Vorstellung ab

Beim Circus Knie auf der Luzerner Allmend verlassen die Besucher das Zelt. (Leserbild)

Die SBB vermelden Einschränkungen im Bahnverkehr. So ist die Strecke zwischen Luzern und Immensee derzeit wegen einer Fahrleitungsstörung nicht befahrbar.

Am Züri Fäscht wird die Flugshow aufgrund der Gewitterwarnungen abgesagt, wie «20 Minuten» online berichtet.

Weiter ist die Vorstellung des Zirkus Knie in Luzern abgebrochen worden, weil das Gewitter zu einem Wasserschaden geführt hat. Ob die Vorstellung am Abend stattfindet, ist laut «Radio Pilatus» noch unklar.

14:45 Uhr

Bereits gestern warnte Meteo Schweiz vor Gewittern, die am Samstag über die Zentralschweiz ziehen könnten. Am Nachmittag kurz nach 14.30 Uhr begann es im Raum Stadt und Agglomeration heftig zu regnen. Starke Windböen begleiten die Regenfälle.