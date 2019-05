Wechsel in der Finanzdirektion: Luzerner Gewerbeverband zeigt sich irritiert Der Luzerner KMU- und Gewerbeverband (KGL) zeigt sich «völlig überrascht» über den Wechsel in der Finanzdirektion. Mit der Rochade würden unter Umständen die Wünsche der Stimmbevölkerung missachtet.

Da war die Welt für den frisch bestätigten Regierungsrat Marcel Schwerzmann noch in Ordnung. (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 19. Mai 2019)



(pd/elo) Am Dienstag hat die Luzerner Regierung einen unerwarteten Wechsel in der Departementsverantwortung kommuniziert: Der langjährige Finanzdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos), welcher das Departement seit 2007 leitet, wird vom bisherigen Bildungsdirektor Reto Wyss abgelöst. Wohl unfreiwillig muss Schwerzmann die so frei werdende Bildungsdirektion übernehmen.

In einer Medienmitteilung zeigt sich der KGL nun «völlig überrascht» von der Rochade. Die Wiederwahl von Finanzdirektor Marcel Schwerzmann zeige, dass die Bevölkerung an der bisherigen Finanzpolitik festhalten wolle. Und dafür – für die Fortführung der bisherigen Finanzpolitik – will sich nun der KGL trotz des Wechsels einsetzen.

Auftrag der Stimmbevölkerung werde missachtet

Dass die Regierung nicht verpflichtet ist, die Verteilung der Departemente zu begründen, sei dem von Gaudenz Zemp geführten Verband bewusst. Trotzdem löst die Übernahme des Finanzdepartements durch den bisherigen Bildungsdirektor Reto Wyss laut KGL viele Fragen aus.

Die aktuelle Finanzpolitik bringe dem Kanton ein hohes Stellenwachstum, tiefe Arbeitslosigkeit und mehr Unabhängigkeit vom Finanzausgleich. Nicht zuletzt deshalb sei Marcel Schwerzmann am 19. Mai von der Bevölkerung wiedergewählt worden. Der KGL ruft deshalb die Regierung dazu auf, die Weiterführung der bisherigen Finanzpolitik schnellstmöglich zu bestätigen – alles andere sei ein Missachtung des Auftrags der Stimmbevölkerung.