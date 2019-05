Verleiher Voi will mit E-Trottinetts Luzern erobern – doch so einfach ist das nicht In den Zentren von Zürich und Basel stehen sie mittlerweile fast an jeder Ecke. Die elektrifizierten Leih-Trottis von Start-Ups mit knalligen Namen wie Flash, Bird oder Tier. Eine Firma will mit ihren Scootern jetzt nach Luzern, doch die Behörden bremsen diesen Plan. David von Moos/Adrian Müller

Geht es nach dem E-Trottinett-Anbieter «Voi», sollen die orangen Scooter schon bald durch neun Schweizer Städte rollen. (Bild: PD/Instagram Voi)

Bislang sind die E-Trottinetts in der Schweiz nur in Basel und Zürich verfügbar. Bald aber könnten E-Scooter in vielen weiteren Schweizer Orten zum Stadtbild gehören. Wie Recherchen des Onlinemagazins Watson zeigen, sucht das schwedische Unternehmen Voi per Stelleninserat Mitarbeiter für verschiedene Schweizer Städte, unter anderem auch Luzern.

Wann genau die E-Scooter in den entsprechenden Orten verfügbar sein werden, kann Claus Unterkircher, Schweiz-Verantwortlicher von Voi, noch nicht sagen. «Wir sprechen uns immer zuerst mit den Städten ab, statt einfach loszulegen.» Am weitesten fortgeschritten scheinen die Pläne in Genf zu sein. Dort sucht Voi bereits Wartungsspezialisten für die kleinen Flitzer.

Zurückhaltende Schweizer Städte

In Luzern sei man bereits mit den Behörden in Kontakt, so Unterkircher. Im europäischen Vergleich seien viele Schweizer Städte eher zurückhaltend. «Manche Städte kommen aktiv auf uns zu. Angeschrieben haben wir jene Orte, wo wir denken, dass unser Mobilitätskonzept Sinn machen könnte.» Aufdrängen wolle sich Voi aber nicht. «Kooperation ist uns wichtig. Luzern muss schon offen dafür sein, mit uns zusammenzuarbeiten». Dann sitze man gerne zusammen.

«Wenn wir jemanden überzeugen müssen, ist das vielleicht nicht der richtige Partner für uns.»

Voi sehe seine E-Scooter als ideale Ergänzung für städtische Mobilitätskonzepte, so Unterkircher weiter. «Unser Trottinett ist wie gemacht für die erste, aber auch die letzte Meile, für Lücken zwischen verschiedenen Verkehrsträgern und als Alternative zum Auto oder Velo auf Kurzstrecken.» Und der minimale Platzbedarf im Vergleich zu Leihrädern sei gerade in Städten von Vorteil.

Voi ist laut Claus Unterkircher bisher in 18 Städten überall in Europa aktiv. Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass die E-Trottinetts sich auch in Luzern gut machen würden. Manchmal bekomme Vio Feedback von Schweizer Kundinnen und Kunden, «die uns im Ausland ausprobiert haben und uns fragen, warum es das in ihren Städten noch nicht gibt».

Bezahlt wird mit der App

Für die Kunden funktioniert das Angebot ähnlich wie beim Car-Sharing-Anbieter Car2Go: App runter laden, registrieren, Roller mittels QR-Code scannen und ausleihen, fahren, abstellen, auschecken. Mit einer vollen Batterie kommt man etwa 40 bis 45 Kilometer weit. «Bei einer durchschnittlichen Fahrt auf Distanzen um die 3 Kilometer liegen mit einem Trottinett pro Tag also über 10 Ausleihungen drin.» Bezahlt würde ebenfalls via Mobile-App. Genau berechnet seien die Preise für Luzern zwar noch nicht, Unterkircher geht aber von einer Startgebühr zwischen 1 und 2 Franken aus. Danach würden pro Minute 15 bis 30 Rappen fällig. «Eine durchschnittliche Fahrt würde 3 bis 4 Franken kosten». Und auch Abo-Lösungen würden laut Unterkircher angeboten. Wenn möglich auch in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr: «In Schweden zum Beispiel arbeiten wir mit der Schwedischen Bahn zusammen.»

Damit die Kunden das Angebot verkehrstechnisch sinnvoll nutzen können, müssten die Scooter natürlich immer an den richtigen Orten stehen, betont Claus Unterkircher. «Innerhalb eines mit der Stadt definierten Einsatzgebietes ist ein gut unterhaltenes Free-Floating-System aus unserer Sicht deshalb am besten.» Unterkircher spricht von virtuellen Stationen, die Stadt müsse da kein Geld investieren. «Wir würden die Scooter am Morgen aufstellen und am Abend einsammeln, kontrollieren und aufladen. Und sie dann am nächsten Morgen wieder an denjenigen Orten mit der höchsten Nachfrage bereitstellen.»

Stadt Luzern bremst Trotti-Anbieter aus

Ganz so einfach ist dies aber nicht. Der Luzerner Verkehrsplaner Martin Urwyler bestätigt zwar auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Stadt von mehreren E-Scooter-Anbietern kontaktiert worden sei. «Wir gehen im Moment aber nicht aktiv auf diese zu.»

Der Knackpunkt: Im Gegensatz zu Zürich oder Basel braucht es für die Nutzung des öffentlichen Raumes in Luzern eine Bewilligung. «Da machen wir keinen Unterschied zwischen Velo und Trottinett», sagt Urwyler. Bisher setzt die Stadt Luzern auf das stationäre Angebot des Veloverleihs von Nextbike. Damit sei man sehr zufrieden. Ein entsprechendes Bewilligungsverfahren für elektrischen Tretroller werde derzeit keines ausgearbeitet.

«Die E-Trotti-Anbieter müssen sich gedulden»,

sagt Martin Urwyler. In etwa zwei Jahren werde der Fahrzeugverleih auf öffentlichem Grund ausgeschrieben. Damit könne ein offenes und faires Vergabeverfahren ermöglicht werden. «Dabei wird festgelegt, welche Verleihsysteme in welchem Mengengerüst zugelassen werden sollen. Gerade vor dem Hintergrund der engen Platzverhältnisse sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verleihsysteme sorgfältig gegeneinander abzuwägen.» Laut Urwyler könnte allenfalls ein gemischtes System in Frage kommen, bei dem die Vorteile von stationären und stationsungebundenen Systemen kombiniert würden. Denn Free-Floating würde punktuell – etwa dort, wo das Netz fixer Stationen weniger dicht sei – Sinn machen.

Festlegen will sich die Stadt Luzern noch nicht. Den Vorwurf der Untätigkeit weist Verkehrsplaner Martin Urwyler aber von sich: «Wir beobachten das Geschehen an anderen Orten sehr genau. Wir stehen auch im Austausch mit anderen Städten. Wie überall gibt es Vor- und Nachteile. Wir schauen, wie sich die Nachfrage und die verschiedenen Angebote entwickeln, wie sie sich bewähren.»

Luzern hat sich als selbsternannte Velo-Stadt die Förderung des Fahrradverkehrs auf die Fahne geschrieben. «Wir wollen sicher nicht verhindern, dass E-Trotti-Anbieter zu uns kommen», so Urwyler. Aus Platzgründen sei Mikromobilität sogar sehr zu begrüssen. Es gebe jedoch zahlreiche offene Fragen, etwa diejenige, ob und wie sich E-Trottinetts in Fussgängerbereiche integrieren lassen.

Zürich versucht derweil den Wildwuchs der Free-Floating-Anbieter einzudämmen. Pro Gefährt verlangen die Behörden von den Firmen eine saftige Gebühr von zehn Franken pro Monat. Davon lässt sich Voi nicht abschrecken. Man stehe hinter der Gebührenregelung, da diese Rechtssicherheit schaffe, so Claus Unterkircher.

Das steckt hinter dem E-Trotti-Boom



Unter den E-Scooter-Firmen tobt ein knallharter Verdrängungskampf. Auch Anbieter Flash hat angekündigt, bald in weitere Schweizer Städte zu expandieren. Und bei Voi ist die Kriegskasse prall gefüllt. Laut eigenen Angaben verfügt Voi gegen 90 Millionen Dollar allein für die Expansion in Europa.



Im Wettbewerb um die Marktführerschaft haben US-Anbieter die Nase vorn: Amerikanische E-Scooter-Start-Ups wie Lime und Bird haben schon Hunderte Millionen Dollar von Investorengeldern eingesammelt und sind bereits Milliarden wert. Die Sharing-Giganten sind in Hunderten Städten rund um den Globus präsent. Jetzt nimmt der Hype auch in der europäischen Start-Up-Szene rasant Fahrt auf.

Im Zentrum von Österreichs Hauptstadt Wien stehen sie mittlerweile fast an jeder Ecke: Die elektrifizierten Scooter des Leih-Anbieters Tier. (Bild: Jérôme Martinu)

Die Investoren hoffen, mit der neuen Mobilitätsform in Zukunft das grosse Geld zu machen. Wohin das aber auch führen kann, lässt sich in Kopenhagen beobachten. Offenbar hat dort ein Teil der Bevölkerung die Nase voll von achtlos stehengelassenen oder gar falsch parkierten E-Scootern, wie das dänische Newsportal «The Copenhagen Post» kürzlich berichtete.