Video Krienser Moschee stellt Imam frei – Islamische Gemeinde Luzern nimmt Stellung Der Imam, der in der Krienser Dar Assalam Moschee zur Züchtigung von Ehefrauen aufgerufen haben soll, darf dort vorderhand nicht mehr arbeiten. Der Vorstand des Dar Assalam Vereins hat den Imam freigestellt.

(zfo/sda) In der Moschee Dar Assalam in Kriens soll ein Imam zu Gewalt gegen Frauen aufgerufen haben. Wir berichteten über den Fall:

Der Dar Assalam Verein gehört zur Islamischen Gemeinde Luzern (IGL), der acht islamischen Vereine angehören. Insgesamt leben über 20‘000 Muslime im Kanton Luzern. Nun nahm die IGL nochmals zu dem Fall Stellung. An einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen sagte deren Präsident Petrit Alimi:

«Die Islamische Gemeinde distanziert sich von jeglicher Art von Gewalt».

Hajrudin Velic, Vizepräsident Islamische Gemeinde Luzern, Petrit Alimi, Präsident Islamische Gemeinde Luzern, und Kanita Sabanovic, Mitglied Islamische Gemeinde Luzern, von links, während der Medienkonferenz in Kriens. (Bild: Alexandra Wey, 6. Oktober 2019

Er spreche auch im Namen des Vorstands der Gemeinde der Moschee Dar Assalam in Kriens, der aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein könne.

Dieser Vorstand der Moschee verschickte indessen am Mittwochmorgen eine Mitteilung, dass sie den Imam freistellt. Der Dar Assalam Verein begründete die Freistellung des Imams in einer Mitteilung damit, dass er die Verfassungen der Schweiz und des Kantons Luzern respektiere. «Es werden weder radikale Prediger noch radikale Reden toleriert», so der Verein. Er betonte aber auch, dass für den Imam noch immer die Unschuldsvermutung gelte.

Der Verein schreibt weiter, dass in der Moschee kein Hass, keine Hetze und keine Gewalt verbreitet werden dürfe. Es würden keine radikalen Prediger noch radikale Reden akzeptiert. Die Moschee solle aber für alle zum Gebet offen sein.

Krienser Moschee an der Motelstrasse 1. (Bild: Jakob Ineichen, Kriens, 9. Oktober 2019)

Der Präsident der IGL sagte an der Pressekonferenz am Mittwoch: «Wir stehen voll und ganz hinter den Schweizer Gesetzen und den Gesetzen des Kantons Luzern. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Wir warten die Ermittlungen ab. Wir setzen uns ausschliesslich für das friedliche Zusammenleben ein.»

Alimi fügte an: «Wir benötigen Unterstützung von den Behörden bei der Integration, denn wir stossen an unsere Grenzen.» Die IGL leiste ausschliesslich Freiwilligenarbeit und beteiligt sich an unterschiedlichen Projekten. Die Herausforderung besteht aktuell in der Professionalisierung. «Wir sollten einige Stellenprozente bezahlen können, um die Mitgliederorganisation aufbauen zu können. Mit sozialer Kontrolle erhöht sich die Sicherheit und zudem ist uns bewusst, dass wir aktiver kommunizieren müssten, um die Akzeptanz zu erhöhen.» Weiter gäbe es keine Ausbildung und kein Ausbildungszentrum für Imame. «Optimal wäre, wenn dies Schweizer wären, welche mit den Gegebenheiten und den Schweizer Werten vertraut sind.»

Die Moschee Dar Assalam in Kriens. (Bild: Alexandra Wey, 6. Oktober 2019

Weiter wurde an der Pressekonferenz gesagt, dass die Predigt nicht aufgenommen worden sei, weshalb der Vorstand der Moschee nicht genau wisse, was gesagt worden sei. Die IGL habe nun den Vereinen empfohlen, die Predigten jeweils aufzunehmen und für ein Jahr aufzubewahren. Zudem sollen vier Personen bei Predigten in den Gemeinden dabei sein, die einschreiten, falls gesetzeswidrige Reden gemacht werden. Der Moscheeverein Dar Assalam wolle diese Empfehlungen umsetzen.

Wie lange der Imam bereits in Kriens tätig war, konnte keiner der Anwesenden genau sagen. Offenbar habe die Leitung des Moscheevereins Kenntnis davon gehabt, dass er in der Vergangenheit in Verbindung mit Terroristen gebracht, aber freigesprochen wurde.

Der Vorstand der Krienser Moschee werde sich nach der abgeschlossenen Untersuchung der Staatsanwaltschaft nochmals öffentlich äussern.