Tödliche Messerstiche in Littau: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich, Verteidigung zehn Jahre - Mann kann sich nicht erinnern

Am Donnerstag startete vor dem Luzerner Kantonsgericht der Prozess zum Mordfall in Littau 2016. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Haft, die Verteidigung zehn Jahre. Der beschuldigte Mann gab bei den Befragungen an, er könne sich nicht an die tödlichen Messerstiche, die er seiner Frau zugefügt hat, erinnern.