Stinkender Schweinestall: Gemeinde Meggen kontert mit «Fakten statt Emotionen» Der Megger Gemeinderat bedauert zwar nach wie vor, dass die Bauernfamilie Hofer um ihre Existenz bangt – doch an der aktuellen Situation sei diese auch mitschuldig. Dafür gibt's gleich mehrere Gründe. Roman Hodel

Dieser Schweinestall der Bio-Bauern Kaspar (rechts) und Balthasar Hofer muss weg. (Bild: Pius Amrein, 17. Juni 2019)

Der Fall der Megger Bio-Bauernfamilie Hofer schlug in den vergangenen Wochen hohe Wellen: Weil sich ein Nachbar wegen des Gestanks des Schweinestalls wehrte, muss dieser weg. Er liegt tatsächlich viel zu nahe an der Wohnzone – was allerdings schon seit Jahrzenten der Fall ist. Kommt dazu: Einen Neubau kostet mindestens eine Million Franken ~ das kann sich die Familie nicht einfach so leisten. Deshalb läuft eine Spendenaktion (wir berichteten). Als Sündenbock steht vor allem die Gemeinde da, weil sie Land so nahe beim Bauernhof eingezont hat. Diese kontert nun mit einer Medienmitteilung, die am Donnerstagvormittag verschickt wurde. «Fakten statt Emotionen» heisst die Überschrift.

Konkret wehrt sich die Gemeinde Meggen gegen den Vorwurf, die Hauptschuldige zu sein – und zeigt auf, dass die Familie Hofer an der ganzen Situation nicht unschuldig ist. Denn diese habe in den Jahren 1957 bis 1966 knapp 7000 Quadratmeter Land ihrer Liegenschaft verkauft, unterhalb des Schweinestalls. Es ist jenes Land, auf dem mehrere Villen und Einfamilienhäuser stehen. Zum Zeitpunkt der ersten Zonenplanung im Jahr 1977 war diese Landfläche laut der Gemeinde bereits mehrheitlich überbaut. «Die Gemeinde musste diese also zwangsläufig einer Bauzone zuweisen», heisst es weiter. Dies habe den Vorgaben der Raumplanung entsprochen.

Schweinehaltung ab 2015 deutlich erhöht

Ein weiterer Punkt, den die Gemeinde aus ihrer Sicht kritisch beleuchtet, ist die Schweinehaltung an sich. In der Medienmitteilung heisst es: «Im Jahr 1957 wurde auf dem benachbarten Grundstück gegenüber dem Stall bereits ein Wohnhaus erstellt. Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr nachvollzogen werden kann, ob damals bereits eine Schweinehaltung durch die Familie Hofer betrieben wurde, ist davon auszugehen, dass diese in einem geringen Ausmass stattfand.» Belegt sei, dass die Familie den Tierbestand im Jahr 2015 erhöht hat – auf 20 Zuchtschweine und zwei Eber. Zuvor, in den Jahren 2012 bis 2014, waren es lediglich sieben Mastschweine gewesen. Die Zahlen beruhten auf der Selbstdeklaration der Familie an den Kanton.

Wegen dieser Umstellung und Erweiterung der Schweinehaltung habe auch die Geruchsbelastung zugenommen. Denn: Der besagte Nachbar, der sich gegen den Gestank wehrt, hatte sein Grundstück 2013 erworben. Zu einem Zeitpunkt, als der Betrieb deutlich weniger Schweine gehalten habe. Wegen der Geruchsklage des Nachbarn wurde dann der Kanton aktiv. Er forderte die Gemeinde auf, von der Familie Hofer ein nachträgliches Baugesuch zu verlangen, damit die Schweinehaltung zusammen mit den baulichen Veränderungen in einem Verfahren behandelt werden kann. Die Gemeinde schreibt: «Die eingereichte Geruchsklage führte daher nicht zur Stilllegung des Schweinestalls, sondern beschleunigte lediglich das Verfahren.» Am 12. Dezember 2018 verfügte die Gemeinde dann die Stilllegung des Schweinestalls. Ein Abbruch sei jedoch nicht verfügt worden.

Gemeinde zweifelt Einkommensanteil an

Laut der Medienmitteilung legte die Familie Hofer mehrmals dar, dass die Schweinehaltung in etwa die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens ausmache. Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der Strukturen des Betriebes sei jedoch ersichtlich, dass die Haltung von lediglich 20 Zuchtschweinen und zwei Ebern nicht einen Anteil von 50 Prozent des landwirtschaftlichen Einkommens ausmachen könne, sondern deutlich weniger. Weiter liege bis heute auch kein bewilligungsfähiges Bauprojekt für ein neues Stallgebäude vor – obschon dafür bereits die erwähnte Spendenaktion gestartet wurde.

Dass die Gemeinde erst jetzt ihre Sicht der Dinge so detailliert schildert, hat laut Gemeindeammann HansPeter Hürlimann seine Gründe:

«Wir sind stets um Zurückhaltung bemüht und schätzen ein gutes Einvernehmen im Dorf – doch was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist beispiellos.»

Noch nie sei die Gemeinde in diesem Ausmass mit negativen Mails, Telefonaten und Schreiben eingedeckt worden. «Und das nicht nur aus der Region Luzern, sondern der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland», so Hürlimann. Deshalb habe die Gemeinde entschieden, die Fakten detailliert aufzuarbeiten und die Öffentlichkeit zu informieren. «Es ist wichtig zu wissen, dass auch die Familie Hofer ihren Anteil an der Ist-Situation trägt», so Hürlimann.

Trotzdem: Wie bereits von Gemeindepräsident Urs Brücker angekündigt, werde sich die Gemeinde nächste Woche mit der Familie Hofer treffen und nach möglichen Lösungen suchen. Hürlimann: «Daran ändert sich nicht, denn auch der Gemeinderat bedauert es sehr, dass sich die Familie in ihrer Existenz bedroht fühlt.»