Stadtluzerner Kommission befürwortet frühe Sprachförderung Die Sozialkommission des Grossen Stadtrats unterstützt die Absicht der Exekutive, Massnahmen zur frühen Sprachförderung umzusetzen.

(pd/bev) Wie die Sozialkommission mitteilt, bewilligt sie den Sonderkredit in der Höhe von 1,86 Millionen Franken grossmehrheitlich. Die Wirkung der Massnahmen soll mit einer wissenschaftlichen Evaluation bis 2024 überprüft werden.

Damit Kinder möglichst früh die deutsche Sprache lernen, will die Stadt Luzern ab 2020 die Sprachkenntnisse aller Dreijährigen in der Stadt erfassen. Dafür sollen jährlich Fragebogen zur Erhebung des Sprachniveaus an die Eltern verschickt werden. Der Stadtrat strebt eine Vermittlungsquote von über 90 Prozent an.