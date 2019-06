Einige Wege am Pilatus noch geschlossen +++ BTV-Turner holt sich Festsieg

Montag, 17. Juni – 08:10 Uhr

Schicksal des Velofahrers

(rem) Velofahrer haben es schwer in der Stadt Luzern. Die Stadtwärts-Kolumne von Beatrice Vogel, Redaktorin Stadt/Region.



Montag, 17. Juni – 6.35 Uhr

Einige Wege am Pilatus noch geschlossen

(rem) An der Pilatus-Putzete wurden Wanderwege am Pilatus für die Sommersaison instand gestellt. Doch aufgrund des vielen Schnees war das nicht überall möglich.

Sonntag, 16. Juni – 23:09 Uhr

Fabio Gasser holt sich Festsieg

(lur) Der BTV-Luzern-Turner Fabio Gasser hat sich heute am Eidgenössischen Turnfest in Aarau den Festsieg geholt. Näheres dazu lesen Sie hier.

Sonntag, 16. Juni – 18:30

Gedenkzeremonie für Polen auf Friedhof Friedental

(lur) Heute fand auf dem Friedhof Friedental eine Gedenkzeremonie für den Polen Konstanty Rokicki statt, der in Luzern begraben liegt. Er rettete im Zweiten Weltkrieg hunderten Juden das Leben. Mehr dazu

Sonntag, 16. Juni – 15:45

Ehemaliger U17-Weltmeister Siegrist beim FCL ein Thema

(stp) Was läuft da zwischen Torhüter Benjamin Siegrist und dem FC Luzern? Der derzeitige Schlussmann vom schottischen Verein Dundee United soll bei den Luzernern ein Thema sein. Nur ein Sommergerücht oder steckt da mehr dahinter? Mehr dazu

Sonntag, 16. Juni – 10:20

Kickers sichern sich Klassenerhalt

(stp) Selten gibt es nach einem Fussballspiel nur Gewinner. Anders war es gestern bei der Partie von Kickers Luzern: Die Luzerner schlugen Hergiswil mit 2:1 und sichern sich am letzten Spieltag der 2.-Liga-inter-Saison den Klassenerhalt. Aber auch die Nidwaldner vermeiden die Relegation definitiv – dank des Strafpunkte-Reglements. Mehr dazu

Samstag, 15. Juni – 20.50 Uhr

Delle im Luzerner Theater – Ursache ungewiss

(stp) Nach den Absagen die Inspektion: Die Delle in der Gipsdecke des Luzerner Theaters hat heute die Stiftungspräsidentin Birgit Aufterbeck Sieber mit einem Bausachverständigen genauer angeschaut. Noch könne aber nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, was der Grund für die Delle sei. Sie sagt:

«In der Gipsverkleidung der Decke hat sich eine Delle gebildet. Wir wissen aber noch nicht, was die Ursache genau ist.»

Nun stehen weitere Abklärungen an. Mehr dazu

Samstag, 15. Juni – 11:50

Luzerner Theater: Decke droht abzubröckeln

(elo) Alarm im Luzerner Theater: Bei einem Rundgang wurden in der Decke über dem Zuschauerraum kleine Risse entdeckt. Die aktuellen Vorführungen wurden sicherheitshalber abgesagt oder verlegt. Mehr dazu

Samstag, 15. Juni – 8.05 Uhr

Im Würzenbachquartier soll eine Buvette realisiert werden

(elo) Auf der Brüelmatte in der Stadt Luzern wird aufgerüstet. Neue Bänke und Tröge für das «Urban Gardening» sind bereits aufgestellt. Nun schwebt noch die Idee einer Buvette durchs Quartier. Doch das könnte noch dauern. Mehr dazu