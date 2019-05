Stadt-Ticker Luzern: Zwei Schüler-Theater +++ Der FCL verliert in Basel trotz Aufholjagd

Donnerstag, 16. Mai – 13:48 Uhr

Umstrittene Digitalstrategie: Stadt Luzern erhält grünes Licht

(fmü) Das Luzerner Stadtparlament hat die Digitalstrategie nach fast zweistündiger Debatte bewilligt. Zur Umsetzung wurde ein Kredit von 13,3 Millionen Franken für die nächsten zehn Jahre gesprochen. Das ist 1 Million weniger als vom Stadtrat gewünscht. Die Gründe dafür und was die Parteien dazu sagen, lesen Sie hier.

Donnerstag, 16. Mai – 10:23 Uhr

Zwei Theater in Luzern

(fmü) In Luzern finden zwei Schüler-Theater statt. Zum einen von den Fachmittelschulen, welche «Rebel Girls around the World» aufführen. Das Theater baut auf dem fast gleichnamigen Buch auf, in dem rund 200 Frauen porträtiert werden. Das andere Theater wird von der Kanti Alpenquai vorgeführt und heisst «Mädchen in Uniformen». Dieses lehnt sich stark an den Film mit Romy Schneider an.

Donnerstag, 16. Mai – 08:14 Uhr

Aufholjagd gegen Basel kommt zu spät

(jwe) Der FC Luzern schafft beim FCB die Wende nicht ganz. Schade, schade – trotz Aufholjagd in der zweiten Halbzeit vom 0:3 zum 2:3 verloren die Luzerner eben mit diesem Resultat beim FC Basel. Doppeltorschütze bei den Innnerschweizern war Shkelqim Demhasaj – hier geht's zum Bericht, den Fakten und den Spieler-Benotungen.



Donnerstag, 16. Mai – 08:11 Uhr

Info-Veranstaltung zum Luzerner Theater

(jwe) Am Dienstagabend informierten Stadt und Kanton Luzern nun über den derzeitigen Stand der Planung zum Luzerner Theater. Rund 100 Personen besuchten die öffentliche Veranstaltung in der Theaterbox, stellten Fragen und gaben Anregungen – hier geht's zur Übersicht.

Mittwoch, 15. Mai – 19:46 Uhr

Bäckerei am Paulusplatz heisst «Martins Brotwerk»

(rem) Die seit Februar geschlossene Feinbäckerei Arnold am Paulusplatz hat mit «Martins Brotwerk» einen Nachfolger gefunden. Die Neueröffnung soll nächste Woche stattfinden. Zum Artikel

Mittwoch, 15. Mai – 17:13 Uhr

Neues Formel-E-Auto im Verkehrshaus

Das Formel-E-Auto im Verkehrshaus. (Bild: PD)

(fmü) Im Verkehrshaus steht neu ein Formel-E-Showcar des Typs Spark-Renault SRT_01E in der Halle Strassenverkehr. Der ausgestellte Elektrorennwagen wurde für die FIA-Formel-E-Meisterschaft entwickelt und war der Einheitsrennwagen von 2014 bis 2018. Das Rennfahrzeug ist eine Schenkung der Bank Julius Bär.



Technische Angaben: Jahrgang 2016, 4.9 Meter lang, 1.7 Meter breit, 1 Meter hoch

Mittwoch, 15. Mai – 15:56 Uhr

Initiative «Spange Nord stoppen» ist zustande gekommen

(fmü) Wie die Stadt Luzern mitteilt, hat das Initiativkomitee innert der Sammlungsfrist 3846 Unterschriften eingereicht, wovon 3523 gültig sind. 800 wären nötig gewesen. Damit ist die Initiative «Spange Nord stoppen – Lebenswerte Quartiere statt Stadtautobahn» zustande gekommen.

Mittwoch, 15. Mai – 14:17 Uhr

Ist Basel mit den Gedanken schon im Cupfinal?

(fmü) Der FC Luzern trifft heute um 20 Uhr auswärts auf den FC Basel. Weil die «Bebbi» am Sonntag den Cupfinal gegen Thun bestreiten, werden heute wohl diverse Spieler geschont. Denn für die Basler ist der Cup die letzte Möglichkeit in dieser Saison noch einen Titel zu holen. Was liegt dabei für die Luzerner drin? Zur Matchvorschau geht es hier.

Mittwoch, 15. Mai – 12:08 Uhr

Heute Präsentation des Luzerner Stadtführers

(bev) Wer Luzern besucht, findet im Stadtführer «Luzern entdecken» hilfreiche Informationen. Das Buch enthält Vorschläge für Spaziergänge in Stadt und Agglo sowie Hintergrundwissen über Luzern – ergänzt mit zahlreichen Karten und Fotografien von Nique Nager. Nun präsentiert der Werd Verlag die fünfte, überarbeite Auflage. Heute um 19 Uhr wird der Stadtführer im Buchhaus Stocker an der Hertensteinstrasse 44 vorgestellt. Es sprechen der Herausgeber Jürg Stadelmann sowie die Autoren Matthias Steinmann und Pirmin Bossart. Dazu gibt es musikalische Begleitung und einen Apéro (Eintritt frei).

Mittwoch, 15. Mai – 10:46 Uhr

Masken zieren Hausfassade in der Altstadt

Das neue Wandbild am Maskenliebhaber-Haus am Löwengraben. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 14. Mai 2019)

(fmü) Fasnächtlich sieht die neue Fassade in der Luzerner Altstadt aus. Das Haus gehört der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern, welche das 200-jährige Bestehen feiert. Am Samstag um 11 Uhr präsentiert die MLG das Wandbild der Bevölkerung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittwoch, 15. Mai – 09:39 Uhr

Wechsel bei der Verkehrskommission

(jwe) Elias Vogler tritt per sofort als Mitglied der Verkehrskommission der Stadt Luzern zurück, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Vogler war in der Kommission als Vertreter des Verkehrs-Clubs Schweiz (VCS). Der Stadtrat hat bereits einen Nachfolger gewählt: Neu ist Dominik Hertach als VCS-Vertreter in der Verkehrskommission.

Mittwoch, 15. Mai – 07:15 Uhr

Neue ABL-Präsidentin

Die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) hat an ihrer Generalversammlung vom Montag die bisherige Vizepräsidentin Marlise Egger Andermatt (60) zur neuen Präsidentin gewählt. Sie ersetzt Ruedi Meier, der sieben Jahre im Amt war. Egger ist seit 2011 Mitglied des Vorstands. Neu in den Vorstand wurde Dominik Durrer gewählt, teilt die Genossenschaft mit. Er war die letzten sechs Jahre in der Geschäftsprüfungskommission der ABL tätig.

Mittwoch, 15. Mai – 06:30 Uhr

Feier zum Abschluss der Grendelarbeiten

Nach dem Abschluss der Arbeiten für die Umgestaltung der Achse Grendel, Falkenplatz, Löwengraben findet am 18. Mai ein Quartierfest statt. Durchgeführt wird es von einem privaten Organisationskomitee, das von der Stadt unterstützt wird, wie Letztere mitteilt. Das Fest dauert von 12 bis 19 Uhr, es gibt Verpflegung, Musik sowie Spiele für Kinder.