Stadt-Ticker Luzern: Brand an der Gütschstrasse +++ neue App für Carchauffeure

Monatg, 6. Mai – 17:10 Uhr

(jwe) Heute Nachmittag rückte die Feuerwehr der Stadt Luzern an die Gütschstrasse 2 zur Brandbekämpfung aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage bestätigte.

(Bild: Printscreen Facebook Marlene Schürch)

(Bild: Printscreen Facebook Marlene Schürch)

Gemäss einer Augenzeugin sei das Feuer bereits wieder gelöscht. Die Feuerwehr macht aktuell keine weiteren Angaben zum Einsatz. Wir informieren Sie hier im Verlauf des Abends.

Montag, 6. Mai – 16:39 Uhr

«iParkiere Bus» – die neue App für Carchauffeure

(fmü) Eine neue App soll das Parkieren von Cars in der Stadt Luzern erleichtern. Sie zeigt den Fahrern freie Park- oder Anhalteplätze sowie die beste Route dorthin an.

Mit der App möchte die Stadt Luzern Daten sammeln, um erstmals umfassende statistische Auswertungen zum Carverkehr und zum Parkierungsverhalten möglich zu machen.

Montag, 6. Mai – 15:28 Uhr

Jürg Stadelmann tritt als Präsident des Vereins Städtepartnerschaft Luzern-Potsdam zurück

Bild: Jakob Ineichen

(hb) Der Luzerner Kantonsschullehrer und Historiker Jürg Stadelmann tritt nach zehn Jahren als Präsident des Vereins Städtepartnerschaft Luzern-Potsdam zurück. «Zehn Jahre Präsidentschaft sind genug», sagt der 61-jährige Stadelmann. Ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin ist noch nicht gefunden. Vorläufig wird der Verein vom achtköpfigen Vorstand geführt. Die Städtepartnerschaft Luzern-Potsdam wurde vor siebzehn Jahren ins Leben gerufen. «Sie wird nach wie vor intensiv gepflegt», sagt Stadelmann. «Und ich bin überzeugt, dass es auch nach meinem Rücktritt so weiter gehen wird.» Am 24. Mai nahm eine Delegation aus Potsdam mit dem neuen Oberbürgermeister Mike Schubert am Luzerner Stadtlauf teil.

Montag, 6. Mai – 14:39 Uhr

42-Jähriger stirbt in Arrestzelle

(fmü) Am Freitagabend ist ein Mann in einer Arrestzelle der Luzerner Polizei verstorben, der für zwei Tage in Haft war. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche in Auftrag gegeben. Die Untersuchungsbehörden gehen von einem akuten gesundheitlichen Problem aus.

Montag, 6. Mai – 12:49 Uhr

Angebot an ambulanten Dienstleistungen für die ältere Bevölkerung soll verstärkt werden

(fmü) Der Stadtrat schlägt dem städtischen Parlament vor, mit dem Verein Vicino Luzern eine Leistungsvereinbarung im Umfang von 400 000 Franken jährlich abzuschliessen. «Damit können langfristig Gesundheitskosten gespart werden», argumentiert er.

Montag, 6. Mai – 11:32 Uhr

«StadtWildnis»-Orte gesucht

(fmü) Das Projekt «StadtWildTiere» will Lebensräume für Pflanzen und Tiere und ihren Wert für die Biodiversität sichtbar machen und sie schliesslich erhalten und schützen. Solche «StadtWildnis»-Orte können zum Beispiel alte Stadtbäume, Trockenmauern oder kleine verwilderte Ecken in einem Garten sein. Dafür bittet die Stadt Luzern ihre Bewohner und Bewohnerinnen, solche «StadtWildnis»-Orte auf www.luzern.stadtwildtiere.ch zu melden.

Montag, 6. Mai – 09:24 Uhr

Die neue Küchenchefin im KKL-Restaurant im Porträt

(fmü) Seit Dezember hat das KKL eine neue Chief Culinary Officer und seit Anfang Jahr einen neuen Leiter des Restaurants Red. Mit Michèle Meier ist im April nun auch eine neue Küchenchefin hinzugestossen. Sie will das Lokal mit dem Fokus auf die klassische französische Küche vorwärts bringen.

Montag, 6. Mai – 07:11 Uhr

Am Bahnhof in Luzern wird digitale Anzeigentafel montiert

(pd/bev) Die rund 100 Meter lange Anzeigetafel im Bahnhof Luzern wird in den nächsten Tagen montiert. Wie die SBB mitteilen, werden die elf Display-Elemente ab der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schrittweise bis Ende Mai montiert. Alle Arbeiten erfolgen unter der Woche, immer von Mitternacht bis am frühen Morgen. Die digitale Anzeige wird ab Anfang Juni Informationen zu Bus-, Bahn- und Schiffverbindungen anzeigen (wir berichteten). Den Standort sehen Sie auf dieser Visualisierung:

Bildmontage SBB

Montag, 6. Mai – 06:26 Uhr

Alternative Veloparking-Idee

(hor) Grösser, günstiger und unter der Reuss statt unter der Bahnhofstrasse: Private bringen zusammen mit City-Vereinigung und Wirtschaftsverband eine neue Veloparking-Idee ins Spiel.

Sonntag, 5. Mai – 22:38 Uhr

Der FCL verliert im Tessin

Der FC Luzern muss sich Lugano 0:1 geschlagen geben. Der Spielbericht und die Noten der FCL-Spieler:

Sonntag, 5. Mai – 21:32 Uhr

Wenn ein Besuch in Venedig gar nicht so anders ist

(fmü) Robert Knobel hat es gewagt und die Touristenfalle Venedig betreten. So anders als in der Stadt Luzern sei es dort aber gar nicht, findet er. In der Kolumne «Stadtwärts» berichtet er uns von seinem Erlebnis.

Sonntag, 5. Mai – 19:11 Uhr

Luga-Bilanz: Fünf Prozent mehr Besucher als im Vorjahr

(fmü) Die Luga konnte gegenüber dem Vorjahr bei den Besuchern zulegen: Über 120'000 Personen pilgerten in den vergangenen zehn Tagen an die Zentralschweizer Frühlingsmesse. Die Messeleiterin Luzia Roos zeigt sich zufrieden. Zum guten Ergebnis dürften die Osterferien und die Gratis-Eintritte zum Jubiläum beigetragen haben. Die Bilanz:

Sonntag, 5. Mai – 15:05 Uhr

Schnee bedeckt Luzern

(fmü/zim) Das staunt manch einer, wenn im Mai plötzlich weisse Flocken vom Himmel fallen. Doch das Winter-Comeback ist nur von kurzer Dauer. Denn laut dem Wetterportal meteonews.ch werden am Sonntagnachmittag bereits wieder bis zu 6 Grad erwartet. Und anfangs Woche sollen die Temperaturen weiter steigen. Allerdings ist jeweils am frühen Morgen weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen.

Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern, 5. Mai 2019

Die verschneite Kapellbrücke bietet jedenfalls ein tolles Fotosujet:

Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern, 5. Mai 2019

Sonntag, 5. Mai – 09:36 Uhr

Lucerne Concert Band im KKL

(sh) Bei der Gala-Night der Lucerne Concert Band gab es viel zu lachen und zu klatschen. Schnelle Rhythmen und freche Ansagen bestimmten den Abend, der Rock ’n’ Roll und Boogie-Woogie gewidmet war.

Sonntag, 5. Mai – 07:14 Uhr

Firma Stokys an der Luga

(fmü) Nach einem Neustart vor zwei Jahren präsentierte sich die Firma Stokys Systeme AG an der diesjährigen Luga. Die Geschichte der Metallbaukastenfirma begann vor 77 Jahren in Luzern. Die Firma steht heute in vielerlei Hinsicht an einem ganz anderen Ort als dort, wo sie 1942 ihren Anfang nahm. Produziert werden die löchrigen Plättchen aber noch immer auf denselben Maschinen wie damals im Maihofquartier.

Sonntag, 4. Mai – 20:55 Uhr

Alles zum Luzerner Stadtlauf 2019

(fmü) Der 42. Luzerner Stadtlauf ist Geschichte. Den Liveticker, alle Artikel und die Bilder und Videos finden Sie hier:

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Die Siegerin des Frauen Nachwuchs-Eliterennens: Valentina Rosamilia. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Der Sieger des Männer Nachwuchs-Eliterennens: Maurice Christen. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Regierungsratskandidaten Korintha Bärtsch und Paul Winiker am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Der ehemalige Stadtpäsident Urs W. Suder ist Zuschauer des Luzener Stadtlaufs. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) 115 Bilder Die besten Bilder des 42. Luzerner Stadtlaufs

Samstag, 4. Mai – 13:32 Uhr

Foto Ecker wagt Neustart

(fmü) Ende vergangenen Jahres mussten die Fotopro-Geschäfte in Luzern schliessen. Mitte Mai geht es aber zumindest an einem Standort an der Pilatusstrasse wieder weiter. Die neuen Besitzer erklären, mit welcher Strategie in Zukunft der Erfolg avisiert wird.

Samstag, 4. Mai – 12:07 Uhr

Kunstmuseum Luzern: 7000 Besucher weniger als im Vorjahr

(sda) Fast zwei Monate blieb das Kunstmuseum Luzern 2018 wegen Renovationsarbeiten geschlossen. Das und der heisse Sommer schlugen sich auf die Besucherzahl nieder. Dennoch konnte das Haus einen kleinen Gewinn erzielen.

Samstag, 4. Mai – 07:03 Uhr

Braucht die Stadt Luzern eine weitere Velostation?

(fmü) Die Stadt Luzern möchte unter der Bahnhofstrasse ein Veloparking planen und beantragt dafür einen Projektierungskredit über zwei Millionen Franken. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen. Das Volk entscheidet am 19. Mai darüber.

Befürworterin Patrizia Graf von Pro Velo Luzern erläutert die Vorteile des Veloparkings:

Gegner SVP-Präsident Dieter Haller sieht vor allem Probleme bei den Kosten und der Umsetzung:

Freitag, 3. Mai – 20:45 Uhr

Weniger Anmeldungen am Stadtlauf

(fmü) Rund 13'600 Laufbegeisterte haben sich im Vorfeld für den Luzerner Stadtlauf angemeldet – das sind 1500 weniger als im Rekordjahr 2018. Der Geschäftsleiter Andreas Grüter über die Gründe und die Auswirkungen auf die Organisation:

Freitag, 3. Mai – 16:44 Uhr

«Bruch Brothers» wird in neue Hände übergeben

(fmü) Der 23-jährige Elias Fuchs aus Malters übernimmt die Bar an der Baselstrasse. Sie soll eine Live-Musik-Bar bleiben, vermehrt soll es aber auch Indie-Rock-Partys, Karaoke- und Unterhaltungsabende geben.

Freitag, 3. Mai – 15:29 Uhr

Voi will mit E-Scooters nach Luzern kommen

(fmü) Das schwedische Unternehmen sei bereits mit den Luzerner Behörden in Kontakt. Doch die Stadt ist momentan nicht an E-Trottinetts interessiert:

Freitag, 3. Mai – 12:24 Uhr

Uni Luzern lanciert Europawahl-Hilfe

(pd/mod) Gemeinsam mit dem Europäischen Hochschulinstitut in Florenz hat die Universität in Luzern die Online-Wahlhilfe namens «euandi2019» zur Europawahl vom 23. bis 26. Mai entwickelt. «Durch die Bewertung von 22 Aussagen kann die Übereinstimmung mit den Positionen von Parteien ermittelt werden, welche sich zur Wahl stellen», heisst es in einer Mitteilung. So können sich Wähler einen Überblick über den europäischen politischen Raum verschaffen. Dafür wurden von 122 Forschern Tausende von Parteipositionen für mehr als 250 Parteien und Wahllisten verarbeitet und dokumentiert, unter der Projektleitung von zwei Wissenschaftlern der Universität Luzern.

Freitag, 3. Mai – 10.31 Uhr

Gletschergarten, Verkehrshaus und Co. veranstalten Museumswochenende

(pd/fmü) Die Museen in der Stadt Luzern veranstalten am 18. und 19. Mai ein gemeinsames Museumswochenende. Während zwei Tagen gibt es spezielle Führungen, Workshops oder Konzerte. Ein Oldtimer-Bus-Shuttle verbindet die Museen miteinander. Weitere Infos gibt es unter museenluzern.ch.

Freitag, 3. Mai – 10.31 Uhr

Luzerner Luxusmeile ist um einen Laden reicher

(fmü) Am 1. Mai hat das Familienunternehmen Casagrande am Grendel 19 sein sechstes Geschäft eröffnet. Neben Uhren werden auch edle Kosmetikartikel, Koffer und Musikdosen verkauft.

Freitag, 3. Mai – 09.16 Uhr

Stadt Luzern saniert Strassen rund um den Bahnhofplatz

(pd/dvm) Der schlechte Zustand der Fahrbahnen sei an den Verformungen des Asphaltbelags sichtbar, schreibt die Stadt Luzern am Freitag in einer Mitteilung. Aus Sicherheitsgründen und um weitere Schäden zu vermeiden, seien Sanierungsarbeiten notwendig.

Erneuert wird gemäss der Stadt der Strassenabschnitt vor dem Haupteingang zum Bahnhof. Damit der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt werde, fänden die Arbeiten etappenweise während fünf Nächten, jeweils von 20 bis 5 Uhr, statt.

Die Parkhäuser und sämtliche Liegenschaften rund um den Bahnhof bleiben laut den Behörden jederzeit erreichbar. Die Bauarbeiten würden am Freitag, 10. Mai 2019, starten und bis Donnerstag, 16. Mai 2019, dauern.

Donnerstag, 2. Mai – 17.26 Uhr

Luga: Positive Halbzeit-Bilanz

(fmü) Trotz des meist durchzogenen Wetters fanden viele Besucher ihren Weg an die Ausstellung auf der Allmend. Vor allem am bisher schönsten Tag, dem 1. Mai.

Ein Highlight: Das zum ersten Mal stattfindende Maibaum-Klettern. Bisher hätten es 3 Personen bis nach oben geschafft, darunter die 13-jährige Amélie:

Donnerstag, 2. Mai – 16:53 Uhr

Craft bekleidet neu den FCL

(fmü) Ab der Saison 2019/20 arbeitet der FC Luzern mit der schwedischen Funktions-Bekleidungsmarke Craft zusammen. Gründe für den Wechsel seien unter anderem die Werteteilung und die gute Qualität der Produkte:

Donnerstag, 2. Mai – 16.15 Uhr

Luga: Die Armee macht auf Friedensförderung aufmerksam

(fmü) Ein Panzer und ein Minenfeld befinden sich am Stand der Schweizer Armee auf der Allmend. Damit will sie das Interesse der Besucher wecken und neues Personal für den freiwilligen Dienst finden. Bei einem Augenschein vor Ort zeigen sich auffällig viele Frauen interessiert.

Donnerstag, 2. Mai – 15.32 Uhr

Selbsthilfe-Bus macht Halt im Sentitreff

(rem) Selbsthilfegruppen bieten Unterstützung in schwierigen Situationen. Anlässlich des Tags der Selbsthilfe kommt der Selbsthilfebus nach Luzern in den Sentitreff. Er macht am 9. Mai von 16-18.30 Uhr Halt. Infos: www.selbsthilfeluzern.ch

Donnerstag, 2. Mai – 14.45 Uhr

Redaktor stand den LZ-Lesern an der Luga Red und Antwort

(fmü) Am Mittwoch war Christian Meier, Leiter der regionalen Ressorts unserer Zeitung, an der Luga im Einsatz. In Halle 4 wurde um neue Leserinnen und Leser geworben. Gleichzeitig bot der Stand auch die Möglichkeit, sich mit der Kundschaft auszutauschen.

Donnerstag, 2. Mai – 13.20 Uhr

So wird das historische Hotel Schlüssel renoviert

(rem) Ein Jahr nach dem Brand laufen die Arbeiten im Schlüssel auf Hochtouren. Wir haben einen Augenschein vor Ort genommen:

Donnerstag, 2. Mai – 12.04 Uhr

SVP-Plakate: Doch keine Diebe

(fmü) Es war die Luzerner Polizei, die die Plakate der SVP-Veloaktion an der Bahnhofstrasse entfernt hat. Denn die Plakate verdeckten am Freitagabend die Signalisation der Velo-Parkplätze. Wer sie dort anbrachte, ist jedoch nicht bekannt.

Donnerstag, 2. Mai – 11:36 Uhr

Buspassagiere verletzen sich bei Bremsmanöver – Polizei sucht Zeugen

(zfo/pd) Am Mittwoch, um 15.40 Uhr, war ein Gelenktrolleybus in Luzern auf der Obergrundstrasse stadteinwärts unterwegs. Als der Bus bei der Verzweigung Obergrundstrasse/Horwerstrasse die Bushaltestelle Eichhof verliess, musste der Chauffeur stark abbremsen, weil ein anderes, mutmasslich weisses Fahrzeug, vor den Bus fuhr. Dies teilt die Luzerner Polizei mit. Aufgrund des abrupten Bremsmanövers verletzten sich mindestens drei Buspassagiere, die sich selbstständig in ärztliche Behandlung begaben.

Über das beim Vorfall beteiligte Fahrzeug, beziehungsweise dessen Lenker, sind keine weiteren Angaben vorhanden. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

Donnerstag, 2. Mai – 11.00 Uhr

Sportcamp für Schüler

(rem) Das Ziel der Gesundheitsförderungsinitiative «fit4future» ist simpel: Über Spiel und Spass werden Kids im Primarschulalter für mehr Bewegung im Alltag begeistert und zu einem gesunden Lebensstil motiviert. Für das Sportcamp, das vom 5. bis 9. August an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern stattfindet, kann man sich jetzt anmelden. Infos: www.fit4future-camps.ch

Donnerstag, 2. Mai – 9.05 Uhr

Das sind die Höhepunkte der Luga-Besucher

(rem) Was sind eigentlich die Highlights der Besucher an der Luga? Sehen Sie dazu unsere Video-Umfrage:

Donnerstag, 2. Mai – 7.30 Uhr

Leiter der Unfallchirurgie am Kantonsspital geht in Pension

(rem) Er ist Chirurg, Lehrer, Macher. Mehr als 20 Jahre stand Reto Babst im Operationssaal im Kantonsspital in Luzern. Ende Monat geht der 65-Jährige in Pension. Wir haben ihn vorher zum Gespräch getroffen:

Mittwoch, 1. Mai – 17.43 Uhr

Neue Attraktion «Pirateninsel» an der Luga

(fmü) Die «Pirateninsel» ist die erste Wasserbahn im Lunapark auf der Allmend. Wir haben die Neuheit selber ausprobiert: Die Fahrt ist gemächlich, aber erfrischend:

Mittwoch, 1. Mai – 16.20 Uhr

Büros der Bevölkerungsdienste am 7. Mai am Nachmittag geschlossen

(fmü) Die Büros der Einwohnerdienste, des Zivilstandsamts, der Wahlen und Abstimmungen sowie des Bürgerrechtswesens der Stadt Luzern sind am nächsten Dienstag, 7. Mai, nur vormittags bis 12 Uhr geöffnet. Am Nachmittag bleiben die Büros wegen eines Geschäftsausflugs geschlossen, teilt die Stadt Luzern mit.

Mittwoch, 1. Mai – 15.33 Uhr

SVP-Plakate der Velo-Demo verschwunden

(fmü) Die SVP hat am vergangenen Donnerstag an der Bahnhofstrasse rund 20 Velos mit Polit-Plakaten parkiert. Das sei ein Missbrauch von Veloplätzen, moniert der Stadtluzerner FDP-Präsident Fabian Reinhard. Die SVP-Velos sind zwar noch vor Ort, allerdings ohne Plakate. Der Grund: Diebe haben diese abmontiert und entfernt.

Mittwoch, 1. Mai – 15.08 Uhr

BML Talents mit 2. Rang

(fmü) Die BML Talents erspielten am vergangenen Wochenende unter der Leitung von Patrick Ottiger am European Youth Brass Band Championship in Montreux den zweiten Platz. Der Soloposaunist Manuel Zemp gewinnt den Spezialpreis für das beste Solo. Dies teilt die Brassband Bürgermusik Luzern mit. Die Rangliste finden Sie unter www.ebba.eu.com.

Die BML-Talents (Bild: PD)

Mittwoch, 1. Mai – 11.51 Uhr

Auf dem Weg zur 100-Prozent-Tagesschule

(fmü) Soll die Mittagsbetreuung in den städtischen Schulen zum Standardmodell werden? Im Luzerner Stadtparlament folgten die Meinungen weitgehend dem klassischen Links-Rechts-Schema: Linke und GLP sind für flächendeckende Tagesschulen, die Bürgerlichen dagegen. Allerdings ist davon auszugehen, dass hier noch einige Bewegung in die Positionen kommt.

Mittwoch, 1. Mai – 09.49 Uhr

Der «Storchen» macht mal Pause

(sam) Ein trister Anblick bietet sich, wenn man über die Rathaustreppe auf den Kornmarkt kommt: Vor und in der beliebten Storchen-Bar herrscht gähnende Leere. Das Inventar ist ausgeräumt, anstelle von Barhockern stehen vollgestopfte, schwarze Abfallsäcke. Die langjährige Wirtin Regula Schurtenberger hat nach 15 Jahren keine Lust mehr. Sie sagt kurz und knapp: «Ich hätte den ‹Storchen› gekauft und dann investiert, doch der Besitzer wollte nicht verkaufen.» Der Entscheid ist der 54-Jährigen nicht leicht gefallen, doch er sei notwendig gewesen: «Jetzt bin ich noch jung genug, um etwas Neues zu beginnen.» Doch nach der Schlüsselübergabe wird erst mal pausiert. Was kommt, ist noch offen. Bleibt zu hoffen, dass sich ein Interessent mit den nötigen finanziellen Mitteln und Gastroflair finden lässt. Schurtenberger zeigt sich zuversichtlich, das beruhigt.