Stadt Luzern will Quartierarbeit für ältere Menschen verstärken Das Angebot an ambulanten Dienstleistungen für die ältere Bevölkerung soll verstärkt werden. «Damit können langfristig Gesundheitskosten gespart werden», argumentiert der Stadtrat. Hugo Bischof

Mit dem Bericht und Antrag «Quartierarbeit für ältere Menschen» präsentiert der Luzerner Stadtrat einen weiteren Mosaikstein seiner Alterspolitik. Er schlägt dem städtischen Parlament vor, mit dem Verein Vicino Luzern eine Leistungsvereinbarung im Umfang von 400 000 Franken jährlich abzuschliessen. Vicino Luzern unterstützt ältere Menschen im Quartier, fördert Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit und vernetzt die vielfältigen Akteure im Altersbereich.

Auslöser für den Bericht und Antrag «Quartierarbeit für ältere Menschen» ist eine vom Stadtparlament überwiesene Motion. Sie verlangt die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Quartierarbeit für alle Generationen. Das quartiernahe Präventionsangebot für ältere Menschen ist zudem eine Massnahme, «die der Strategie des Stadtrates entspricht, das selbstbestimmte Wohnen im höheren Alter zu fördern», sagte Stadtrat Martin Merki, Vorsteher der Sozial- und Sicherheitsdirektion an einer Medienkonferenz.

«Ältere Menschen sollen «in ihrem vertrauten Umfeld möglichst lang, möglichst sicher und selbständig leben können.»

Die Stadt Luzern gehört seit vielen Jahren zu den Schweizer Städten mit den meisten Seniorinnen und Senioren. «Ein Fünftel der Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner ist heute 65-jährig und älter», betonte Paolo Hendry, Abteilungsleiter Alter und Gesundheit der Stadt Luzern. «Dieser Anteil wird zunehmen – und für die damit zusammenhängenden Herausforderungen braucht es neue Lösungsansätze.»

«Neben dem Bedarf an stationärer und ambulanter Pflege sowie an weiteren Unterstützungsangeboten wie hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, Mahlzeitendiensten oder der Entlastung pflegender und betreuender Angehöriger werden präventive Massnahmen immer wichtiger», erklärte Stadtrat Merki. Mit der Schaffung der Anlaufstelle Alter und dem Pilotprojekt «Gutscheine für selbstbestimmtes Wohnen» habe der Stadtrat dieses präventive Angebot in den letzten Jahren ausgebaut. Ergänzend dazu soll ganz im Sinne des strategischen Schwerpunkts «Quartiere stärken» in der Gemeindestrategie die Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit gefördert werden.

Der Name des Vereins Vicino Luzern kommt von «vicino», was auf italienisch sowohl «nahe» als auch «Nachbar» bedeutet. Hauptaufgben des Vereins sind denn auch die Nachbarschaftshilfe, die Förderung von Selbsthilfe und Gesundheitskompetenz sowie die Vermittlung von Dienstleistungen aus dem Alters- und Pflegebereich. «Mit den jährlich 400 000 Franken für den Verein Vicino Luzern können wir langfristig Gesundheitskosten sparen», sagte Stadtrat Martin Merki.

«Die Dienstleistungen von Vicino Luzern können zudem als wichtiger Standort- und Markvorteil gewertet werden.»

Gegründet wurde der Verein «Vicino Luzern» 2016 als Pilotprojekt der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) und der Spitex Luzern, im Zusammenhang mit der Projektierung der ABL-Grossüberbauung Himmelrich im Hirschmatt/Neustadt-Quartier. Man habe damals erkannt, dass aufgrund der demografischen Entwicklung (steigender Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung) neue Ansätze in Richtung «Caring Community» (sorgende Gemeinschaft) erforderlich sind, erläuterte Paolo Hendry.

Weitere Standort in Littau und im Gebiet Würzenbach

Ein erster «Vicino»-Treffpunkt wurde im Bleichergärtli eingerichtet – in einem provisorischen Pavillon neben der entstehenden ABL-Grossüberbauung. Stiftungen und die ABL finanzierten den Aufbau; auch die Stadt leistete einen Beitrag. Das Projekt der Nachbarschaftshilfe soll nun schrittweise ausgeweitet werden. Noch in diesem Juni wird ein zweiter Standort im Gebiet Littau Dorf eröffnet, im Zusammenhang mit der Überbauung «Neuhushof» der Wohnbaugenossenschaft WGL. Eingerichtet wird er in der ehemaligen Fanghöfli-Apotheke. «Pro Vicino» übernimmt hier von der Spitex den Vertrag für den Bereich «Wohnen mit Dienstleistungen»; die erste Aufbauphase finanziert die Albert Koechlin Stiftung.

Als dritter Standort ist das Gebiet Würzenbach vorgesehen. Ebenfalls noch in diesem Sommer wird der bestehende Pavillon vom Bleichergärtli ins Würzenbach-Quartier transportiert, auf den Vorplatz der ehemaligen Poststelle. Auch hier sind die Kosten durch Stiftungsgelder gesichert. Längerfristig ist im Würzenbach eine Variante im Zusammenhang mit der neuen Nutzung des Schulhauses Schädrüti denkbar. Nach der Verlegung des provisorischen Pavillons nach Würzenbach wird der bestehende Standort Neustadt fest in die ABL-Überbauung Himmelrich integriert.

Standorte auch in den Gebieten Wesemlin und Langensan/Matthof geplant

Vorgesehen ist auch ein Standort im Gebiet Wesemlin; diese Pläne mussten wegen der Verzögerungen beim Bau des Quartierzentrums der Katholischen Kirche aber zurückgestellt werden. Geprüft wird auch ein Standort im Gebiet Langensand/Matthof, im Bereich Schönbühl. Pro Standort wird mit jährlichen Betriebskosten von 160 000 Franken gerechnet (80-Prozent-Personal-Stelle, Miete, Verwaltung). Dazu kommen jährlich 120 000 Franken für die Geschäftsstelle und den übergeordneten Verwaltungsaufwand. Die Standortkosten bei drei Standortkosten betragen 480 000 Franken, bei fünf Standortkosten sind es 800 000 Franken. Der Aufbau der Standorte soll durch einmalige Beiträge von Stiftungen finanziert werden, der Betrieb durch Eigenmittel und Eigenleistungen, Beteiligung der Wohnwirtschaft sowie Unterstützungsbeiträge der Stadt.

Der Beitrag der Stadt von jährlich 400 000 Franken entspreche etwa 1,1 Prozent der jährlichen Ausgaben für die Pflegefinanzierung, sagte Stadtrat Merki. Die Pflege-Restkosten, welche die Stadt zu tragen hat, werden gemäss Merki von heute jährlich 33,1 Millionen Franken bis ins Jahr 2045 auf rund 52 Millionen Franken steigen. Es sei deshalb sinnvoll, «das Angebot an ambulanten Dienstleistungen auszubauen und die vorgelagerten präventiven Massnahmen zu stärken». Bisher zahlt die Stadt jährlich rund 1,7 Millionen Franken für präventive Massnahmen.

Mit Smartphone und Tablet zum «Digi-Treff»

Der Verein Vicino bietet am heutigen Standort Bleichergärtli zahlreich Dienstleistungen an. Ein Beispiel ist der «Digi-Treff» jeden Mittwochmorgen: Quartierbewohner kommen mit ihren Smartphones, Tablets und PCs in den Pavillon und lösen gemeinsam ihre «digitalen Probleme», sagte Tamara Renner, Co-Präsident. Im Bleichergärtli gab es in der zweiten Jahreshälfte 2018 knapp 300 Kontakte pro Monat. Besonders gut genutzt werde das Angebot von über 85-Jährigen, deutlich mehr Frauen als Männer. Der Verein «Vicino Luzern» ist breit abgestützt, die Stadt ist im Vorstand vertreten, ebenso wie die ABL. Angestrebt wird auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft.