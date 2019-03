Stadt Luzern will grosse

Wohnungen besser auslasten

Wenn die Kinder ausgezogen sind, bleiben die Eltern oftmals allein in der grossen Familienwohnung zurück. Der Luzerner Stadtrat prüft nun eine Klausel, um solche Fälle in städtischen Liegenschaften zu verhindern – und will auch Baugenossenschaften in die Pflicht nehmen.