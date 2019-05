Stadt Luzern sucht nach verwilderten Plätzchen Laub- oder Asthaufen, Trockenmauern, Heckensäume oder sich selbst überlassene Gartenecken sind Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Die Stadt Luzern will mit dem Projekt «StadtWildTiere» auf solche Lebensräume aufmerksam machen und sucht deshalb «StadtWildnis»-Orte.

Wildnisecke in einem Naturgarten. (Bild Stefan Herfort)

(zim/pd) 40 der 90 Säugetierarten und rund die Hälfte aller Reptilien und Amphibienarten, die in der Schweiz vorkommen, besiedeln auch das Luzerner Stadtgebiet. Das Projekt «StadtWildTiere» will diese Wildtiere, die direkt vor unserer Haustüre wohnen, schützen» heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Montag. Dazu sollen nun auch die Lebensräume dieser Tiere und vieler Pflanzen, «StadtWildnis»-Orte, sichtbar werden. Solche «StadtWildnis»-Orte können zum Beispiel alte Stadtbäume, Trockenmauern oder kleine verwilderte Ecken in einem Garten sein. Diese Orte seien wichtig für die Artenvielfalt im Siedlungsraum, doch fänden sie wenig Beachtung und drohten im Zuge von Aufräumarbeiten zu verschwinden.

Projekt «StadtWildTiere» «StadtWildTiere» ist ein schweizweites Projekt, an dem sechs Städte mit unterschiedlichen Trägerorganisationen beteiligt sind. In Luzern wurde das Projekt im Frühling 2018 lanciert, mit der Aktion «Igel gesucht» standen die Stacheltiere im Zentrum. In Luzern wird das Projekt von der Stadt Luzern, vom Natur-Museum Luzern, von der Ornithologischen Gesellschaft der Stadt Luzern, von Pro Natura Luzern und vom WWF Luzern getragen. Nebst Luzern machen Ber, Chur, Zürich, Winterthur und St. Gallen beim nationalen Projekt mit.

Blütenvielfalt am Parkplatzrand. (Bild: Stefan Herfort)

«StadtWildnis»-Orte entdecken und melden

Das Projekt «StadtWildTiere» will solche «StadtWildnis»-Orte und ihren Wert für die Biodiversität sichtbar und bewusst machen und sie schliesslich erhalten und schützen. Dafür bittet die Stadt Luzern ihre Bewohner und Bewohnerinnen, solche «StadtWildnis»-Orte auf www.luzern.stadtwildtiere.ch melden. Zudem berät «Luzern grünt» (www.luzerngruent.ch) Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Luzern kostenlos, wie sie selbst «StadtWildnis»-Orte schaffen und schützen können.