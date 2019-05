Sogar Jean Nouvel ist interessiert am neuen Luzerner Theater

Nicht nur die Stadt, sondern auch der Kanton Luzern werden dereinst über die notwendigen Kredite für den Bau und den Betrieb des neuen Luzerner Theaters befinden müssen. «In der Stadt gibt es genügend Rückhalt für das Projekt der Theater-Erneuerung», sagte die Luzerner CVP-Nationalrätin Andrea Gmür-Schönenberger an der Info-Veranstaltung vom Dienstag. «Wie aber wird das Kantonsparlament auf die Abstimmung vorbereitet?», wollte Gmür wissen.

«Ich bin mir bewusst, dass die Wahrnehmung in der Stadt eine andere ist als im Kanton», sagte dazu Regierungsrat Reto Wyss. «Das ist ein Knackpunkt, daran arbeiten wir.» Erinnerungen wurden wach an die einst in Luzern geplante Salle Modulable. Das Projekt eines flexiblen Musiktheatergebäudes scheiterte 2016 nicht zuletzt am Stadt-Land-Graben.

«Kanton und Stadt Luzern sind gemeinsam und einvernehmlich unterwegs», betonte Reto Wyss. Bei der Salle Modulable ist einiges schief gelaufen. Das solle diesmal nicht mehr passieren, sagte die städtische Kulturbeauftragte Rosie Bitterli: «Wir haben aus den Fehlern gelernt.» Stadtpräsident Beat Züsli betonte: «Wir sind daran, vorwärts zu machen, aber wir wollen es sorgfältig machen.» Die Salle Modulable scheiterte auch daran, dass die Bevölkerung in Stadt und Kanton Luzern bis zuletzt nicht wusste, wie hoch die Betriebskosten sein würden. «Die Betriebskosten werden auch diesmal sehr entscheidend sein», sagte ein langjähriger Sponsor des Luzerner Theaters. Wichtig wird somit sein, dass im neuen Theater möglichst effizient gearbeitet werden kann, um Betriebskosten einzusparen. Peter Klemm, der langjährige technische Leiter des Luzerner Theaters, nannte dafür ein konkretes Beispiel: «Heute brauchen wir für das Verschieben von Kulissen zehn Personen. In einem zweckmässigen, zeitgemässen Neubau wäre das mit zwei Personen machbar.» (hb)