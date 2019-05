Neulenker schläft in Schwarzenberg am Steuer ein Am frühen Dienstagmorgen prallte in Schwarzenberg ein Neulenker gegen einen parkierten Van. Der Grund: Er ist am Steuer eingeschlafen. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.

Die Autos sind nach dem Unfall zerstört. (Bild: Staatsanwaltschaft Luzern)

(pd/lil) In der Nacht auf Dienstag ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Dorfstrasse in Schwarzenberg ein Selbstunfall, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilt. Ein 18-jähriger Neulenker ist gemäss eigenen Aussagen am Steuer eingeschlafen. In der Folge prallte er gegen einen parkierten VW-Bus. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken – beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Schwarzenberg.