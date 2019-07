Schwimmen in der Reuss: Eine neue Website informiert über die aktuellen Temperaturen – und Gefahren

Video

Neue Ein- und Ausstiegsstellen: Stadt Luzern will Schwimmen in der Reuss sicherer machen

Schwimmen in der Reuss ist beliebt, aber auch gefährlich. Daher will die Stadt zwei neue Ein- und Ausstiegsstellen installieren sowie eine Flusskarte realisieren. Im Moment sollte man in der Reuss aber gar nicht schwimmen gehen.