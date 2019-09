Schwarzenberg: Stallungen bei Brand zerstört – mehrere Tiere verendet In Schwarzenberg sind zwei Stallungen bei einem Brand komplett zerstört worden. Drei Kleinpferde und acht Ziegen sind dabei verendet.

Zwei Stallungen im Gebiet Bochslig stehen in Vollbrand. (Bild: Luzerner Polizei, Schwarzenberg, 19. September 2019)

In der Nacht auf Donnerstag, ca. 3 Uhr, bemerkte ein Anwohner, dass im Gebiet Bochslig in Schwarzenberg zwei Stallungen für Tiere in Brand geraten sind. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen beide Stallungen in Vollbrand, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Zwei Ziegen konnten dem Feuer entkommen, drei Kleinpferde und acht Ziegen sind beim Brand jedoch verendet.

Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit von den Brandermittlern der Luzerner Polizei untersucht.

Die Feuerwehr Schwarzenberg war mit rund 30 Eingeteilten im Einsatz.