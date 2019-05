Neue App für Carchauffeure – Suchverkehr in der Stadt Luzern soll reduziert werden Eine neue App soll das Parkieren von Cars in der Stadt Luzern erleichtern. Sie zeigt den Carchauffeuren freie Park- oder Anhalteplätze sowie die beste Route dorthin an.

Die neue App heisst «iParkiere Bus». (Bild: PD)

(zfo/pd) Die Stadt Luzern versucht mittels einer neuen App für Carchauffeure die Verkehrsinfrastruktur zu entlasten und den Suchverkehr für Parkplatze zu reduzieren. Bereits bei der Anfahrt nach Luzern erhalten die App-User eine Pushnachricht, die Unterstützung bei der Suche nach einem Parkplatz anbietet, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

«Jeder Anhalte- und Parkplatz für Cars in der Stadt Luzern ist neu mit einem Bodensensor ausgestattet, der eine Belegung mittels Infrarot- und Magnetfeldtechnik erfasst», so die Stadt.

Freie Parkplätze werden in der App «iParkiere Bus» angezeigt. Ein Algorithmus errechnet aufgrund des jeweils aktuellen Standorts, der Parkplatzverfügbarkeit und der Verkehrslage den optimalen Parkplatz sowie die beste Route und navigiert die Carchauffeure direkt dorthin. Auch Zusatzinformationen über Baustellen oder Veranstaltungen können via App an die Carchauffeure übermittelt werden.

Die App wurde von der Luzerner Firma Arcade Solutions AG in Zusammenarbeit mit der Stadt entwickelt und soll in Zukunft auch Reservationsfunktionen anbieten können. Zudem ist geplant, das Anhalten für das Ein- und Ausladen der Gäste an den Haltestellen auf bestimmte Zeiten zu begrenzen und dass sich die Reisegruppen für die Haltestellen vorgängig anmelden müssen.

Via App möchte die Stadt Daten sammeln, um erstmals umfassende statistische Auswertungen zum Carverkehr und zum Parkierungsverhalten möglich zu machen.

«Diese Informationen werden auch für den vom Stadtrat initiierten Strategieprozess Carregime zentral sein.»

Dazu wolle er nach einer Analysephase, die im Herbst 2019 abgeschlossen wird, ein gemeinsames Verständnis über das künftige Carregime entwickeln. Angedacht sei ein umfassender partizipativer Planungsprozess. «Erst danach werden bestehende und allenfalls neue Lösungsansätze für die Carparkierung auf ihre Verträglichkeit mit den Zielsetzungen geprüft», so die Stadt.