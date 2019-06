Enkeltrickbetrügerin in der Stadt Luzern festgenommen Am Mittwochmorgen gab sich eine 20-jährige Polin als Nichte einer in Luzern wohnhaften Frau aus und verlangte mehrere zehntausend Franken. Sie konnte festgenommen werden.

(pd/lil) Eine in Luzern wohnhafte Frau wurde am Mittwochmorgen angerufen. Am Telefon: Eine junge Frau, welche sich als ihre Nichte ausgab und sagte, dass sie für einen Wohnungskauf mehrere zehntausend Franken benötige. Die beiden vereinbarten, dass die Frau den höchstmöglichen Betrag von der Bank abheben gehe und sich die «Nichte» wieder bei ihr melde. Das vermeintliche Opfer reagierte aber richtig und informierte die Polizei, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Donnerstag steht.

Nach einiger Zeit meldete sich ein unbekannter Mann beim vermeintlichen Opfer – er gab sich als Notar der Nichte aus: Seine Sekretärin würde das Geld bei ihr abholen kommen. Nach dem Besuch der angeblichen Sekretärin wurde diese von der Polizei festgenommen, schreibt die Luzerner Polizei weiter. Es handle sich um eine 20-jährige Polin. Die entsprechenden Ermittlungen seien im Gange.

Tipps der Polizei: Schützen Sie sich und andere vor Telefonbetrug!