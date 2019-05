Maurus Frey als Präsident der Grünen Kanton Luzern wiedergewählt Die Mitglieder der Grünen des Kantons Luzern haben nach den erfolgreichen Parlamentswahlen ihren Vorstand bestätigt.

Maurus Frey bleibt Grünen-Präsident im Kanton Luzern. (Bild: PD)

(pd/sb) Die Grünen des Kantons Luzern haben Maurus Frey an der Jahresversammlung am Mittwochabend als Präsident wiedergewählt. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden Irina Studhalter und Hannes Koch ebenfalls im Amt als Vizepräsidentin und Vizepräsident bestätigt.



Auch gewählt wurde der kantonale Vorstand, die Delegierten für die nationale Delegiertenversammlung und für den nationalen Vorstand der Grünen Schweiz sowie die kantonale Revisionsstelle. Die Nomination der Gründen Luzern für die nationalen Wahlen finden am 6. Juni statt.