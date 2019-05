Mann stirbt in Arrestzelle der Luzerner Polizei – Obduktion angeordnet Am Freitagabend ist ein 42-jähriger Mann in einer Arrestzelle der Luzerner Polizei in der Stadt Luzern verstorben. Der Mann war für zwei Tage in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche in Auftrag gegeben. Die Untersuchungsbehörden gehen aktuell von einem akuten gesundheitlichen Problem aus.

(zfo/pd) Der Mann ist am Freitagabend, um 18.45 Uhr, in einer Arrestzelle der Luzerner Polizei verstorben. Die Polizei konnte über einen Überwachungsmonitor der Zelle feststellen, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Polizei und den Rettungsdienst 144 sei der Mann vor Ort verstorben, teilt die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mit. Der Verstorbene war 42 Jahre alt und stammte aus Sri Lanka.

Der Mann war seit Donnerstag (2. Mai 2019) in Haft um eine Bussenumwandlung von zwei Tagen abzusitzen. Vor der Haft musste der Mann einen Fragebogen über seinen Gesundheitszustand ausfüllen und er wurde von einem Amtsarzt untersucht. Eine solche Untersuchung werde in vielen Fällen gemacht, teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Besonders wenn Verdacht auf Alkohol- oder Drogenabhängigkeit bestehe oder dies von der Person, die in Haft muss, gewünscht werde.

In diesem Fall hat der Amtsarzt die Hafterstehungsfähigkeit des Mannes bestätigt, so die Staatsanwaltschaft. Das schweizerische Strafprozessrecht bezeichnet mit der Hafterstehungsfähigkeit «die Fähigkeit eines Beschuldigten oder Verurteilten, in einer Einrichtung des Strafvollzugs leben zu können, den Freiheitsentzug ohne besondere und ernste Gefahr für Gesundheit und/oder Leben zu ertragen.»

Um die Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft beim Institut für Rechtsmedizin eine Obduktion der Leiche in Auftrag gegeben.